Bereits 2014 stellten wir Ihnen erstmals (und wohl auch zum einzigen Mal) einen Whisky ohne Alkohol vor. Damals meinten wir noch darauf hinweisen zu müssen, dass es sich hier um keinen Scherz handeln würde. Doch die Zeiten ändern sich bekannterweise, und Getränke ohne Alkohol sind und werden immer mehr ein Thema im Bereich Genuss.

Das junge Schweizer Unternehmen REBELS 0.0% hat sich der Herstellung alkoholfreie Spirituosen verschrieben und stellt in ihrer Presseaussendung seinen alkoholfreien Malt Blend vor. Gemeinsam mit dem Spirituosenexperten Jürgen Deibel wurde dieser in einer Entwicklungszeit von über einem Jahr kreiert.

Mehr zu Rebels 0.0% Malt Blend im folgenden Text, den wir vom Unternehmen erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

KANN ALKOHOLFREIER WHISKEY SÜNDE SEIN?*

REBELS 0.0% launcht seinen alkoholfreien Malt Blend

Zürich, 28. September 2023 – Das junge Schweizer Unternehmen präsentiert seine erste alkoholfreie Whiskey Alternative und zeigt, welches Potential in dieser Spirituose auch ohne Alkohol steckt. Die Produktneuheit mit dem Namen Malt Blend vereint den sanften Charme von Eiche mit süßer Vanille, Trockenfrüchten, Karamell sowie sanften Anklängen von Würze und orientiert sich dabei an amerikanischen Whiskeys. Der Malt Blend trinkt sich pur auf Eis, perlt perfekt als Highball mit Cola und eignet sich vor allem für das Mixen von Drinks. Die alkoholfreie Alternative ist ab 3. Oktober in der 0,5l Flasche unter www.rebels00.com sowie im ausgewählten Fach- und Online-Handel in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu einem UVP von 29,90 € erhältlich.

Kaum eine Spirituose ist weltweit so erfolgreich und wird lokal interpretiert wie Whisk(e)y, kaum eine Spirituose wird in so vielen Filmen und Serien getrunken wie Whisk(e)y und kaum eine Spirituose ist so vielfältig in Drinks wie Whisk(e)y – lauter ausgezeichnete Gründe für REBELS 0.0%, um ihre Idee eines alkoholfreien Malt Blends gemeinsam mit dem Spirituosenexperten Jürgen Deibel in einer Entwicklungszeit von über einem Jahr zu kreieren. Und da die Deklaration als alkoholfreie Whiskey Alternative in der EU nicht zulässig ist*, erblickte der Malt Blend als rebellisches Pendant das Licht der Barwelt.



„Ich bin sehr zufrieden mit den Ergebnissen, die wir in Bezug auf verschiedene, komplexe Aromen erzielt haben, die einem amerikanischen Whiskey sehr nahekommen. Insbesondere in gemixten Drinks.“ Jürgen Deibel



Dabei revolutioniert REBELS 0.0% die Qualität der Whiskey Alternativen mit ihrer einzigartigen doppelten Destillation und schafft ein rundes und hochwertiges Geschmackserlebnis, wie man es wohl noch nicht kennt: Hier findet der sanfte, reichhaltige Charme von Eiche, der an gealterte Holzfässer erinnert, mit Aromen von süßer Vanille, dunklen Trockenfrüchten und cremigem Karamell zusammen, an die sich ein Abgang mit sanften, würzigen Anklängen schmiegt.

Mir geht es #Blend|end!

Mit dem neuen Malt Blend kommt frische und innovative Bewegung in das ‚Wasser des Lebens‘, so die schottische und irische Bedeutung von Whisky. Dies ist auch essenziell, da sich die Erwartungen und Lebensrealitäten bei der jungen Generation, bei Frauen und auch generell verändern und der Wunsch nach alkoholfreien Alternativen und einem neuen Spirit für kleine Momente und große Feste zunimmt. Neue Routinen entstehen und der Tag bietet immer mehr Anlässe für einen spontanen Drink ohne Reue, ein gemeinsames Anstoßen ohne Kater samt Heimfahrt mit dem Auto.

„Mit unserer alkoholfreien Whiskey-Version wollen wir alle Fans von guten Drinks und Highballs erreichen. Für die Produktentwicklung haben wir mit den besten Spirituosenexperten der Branche

kooperiert, mit dem Ziel die beste alkoholfreie Alternative auf den Markt zu bringen. Es geht um Komplexität und Geschmack auch ohne Alkohol – das haben wir geschafft!“ Gründer Christof Tremp

Der Antrieb der Gründer für all ihre Produkte sind neue Emotionen rund um den Moment des sorglosen Anstoßens und Freude am Genuss – im Alltag sowie zu Feiertagen wie Weihnachten oder Silvester. Dabei geht es bei allen Produkten von REBELS 0.0 % weniger um den Verzicht von Alkohol, sondern um die perfekte Wahlmöglichkeit rund um die gemeinsame Zeit mit seinen Freunden und Geliebten.



Twist & Malt

„Dies muss die komplexeste und geschmackvollste Alternative für alkoholfreie Whiskey-Cocktails sein, die es gibt.“ Dirk Hany, Bartender und Co-Owner Bar am Wasser, Zürich

Die Intention bei der Entwicklung des Malt Blends war, den Profis hinter der Bar zusätzliche Optionen für alkoholfreie oder low-alcohol Drinks zu bieten – auch in Hinblick auf die Entwicklung der Getränkekarte für den Dry January und darüber hinaus. Mit seiner Komplexität, Balance und Länge ist REBELS 0.0% eine überzeugende Alternative gelungen, die auch im privaten Rahmen für perfekte Ergebnisse sorgt, wie Dirk Hany mit seinen zwei Vorschlägen für ein perfect serve demonstriert:



Rebels Whiskey Sour

5 cl Malt Blend

3 cl Zitronensaft

2 cl Zuckersirup

Alle Zutaten mit Eis shaken, in ein Glas schütten und mit Zitronenschale garnieren.

Tipp: Mit einem halben Eiweiß shaken – dies sorgt für eine samtige Textur.



Bourbon Espresso MartiNO

Dieser Kaffeecocktail ist stark, süß und bitter und köstlich mit einer cremigen, schaumigen Oberfläche und garniert mit Kaffeebohnen. Es ist der perfekte After-Dinner-Drink nach einem genussvollen Essen, eignet sich aber genauso gut, um die Party zu beginnen!

Zutaten

5 cl doppelter Espresso

6 cl Malt Blend

2,5 cl Vanillesirup

1 Löffel veganer Milchschaum



Füllen Sie den Cocktailshaker mit Eis und fügen Sie dann den abgekühlten Kaffee, Rebels 0.0 % und Vanillesirup hinzu. Geben Sie dann ein paar Tropfen veganen Milchschaum hinzu. Kräftig im Cocktailshaker shaken dann in Martini-Gläser abseihen. Mit drei Kaffeebohnen garnieren und servieren.



Rebels Lynch Limo

Um eine authentische Lynchburg Lemonade zuzubereiten, benötigen Sie nur vier Zutaten, ein hohes Glas und etwas Eis.

Zutaten

6 cl Malt Blend

1 cl frischer Zitronensaft

1 cl frischer Limettensaft

Lemon Soda (mit niedrigem Zuckergehalt) zum Aufgießen

Malt Blend, Zitronen- und Limettensaft in ein hohes Tumblerglas gießen und Eis hinzufügen. Mit Lemon Soda auffüllen, gut umrühren und mit einer Zitronenscheibe und frischer Minze garnieren.

Rebels Whiskey Coke

5 cl Malt Blend mit 10 cl Cola über viel Eis gießen und mit einer Limettenscheibe garnieren.



REBELS 0.0 % Whiskey, Rum, Amaretto, Aperitif & Gin Alternativen sind zu einem UVP von 29,90 €, REBELS 0.0 % Spritz zu einem UVP von 24,90 € ebenfalls im Onlineshop von REBELS 0.0% unter rebels00.com sowie ausgewählten Fach- und Online-Handel in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich.