John Teelings Great Northern Distillery ist der Produzent vieler unabhängiger irischer Whiskymarken und Bulk-Whiskeys in Irland – und hat jetzt laut einem Bericht des Irish Independent (Paywall) einige Jobs abgebaut und die Produktion zumindest für den Rest des Jahres eingestellt. Der Produktionsstopp könnte aber laut John Teeling auch bis Februar nächsten Jahres andauern, sollten sich die Energiepreise nicht erholen (der Gaspreis hat sich laut der Destillerie inzwischen verdoppelt und mache wirtschafliches Arbeiten derzeit unmöglich). Das zeigt, wie sehr die Rentabilität einer Brennerei auch von den Energiekosten abhängig ist – und damit wird die Great Northern Distillery nicht die einzige Destillerie sein, die mit den momentanen Umständen zu kämpfen hat.

John Teeling zeigte sich aber für 2027 zuversichtlich und rechnet damit, dass der Ausstoß der Great Northern Distillery im kommenden Jahr auch bei einer Pause im Januar und Februar noch zwischen vier und sechs Millionen Liter liegen wird.

Zu der Anzahl der abgebauten Jobs hat sich das Unternehmen nicht geäußert.