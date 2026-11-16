Mit einem rauchigen Whisky von der Isle of Mull setzen die Whisky Agents ihre Serie eigener Abfüllungen fort, diesmal in Zusammenarbeit mit The Whisky Agency. Der Ledaig 17 Jahre stammt aus einem Hogshead und ist mit der natürlichen Fassstärke von 53,1 % vol. abgefüllt. Er ist ab sofort erhältlich – die Verlinkung auf das Angebot finden Sie untenstehend, so wie weitere Infos und die Tasting Notes der Abfüllung:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Whisky Agents und The Whisky Agency präsentieren gemeinsamen Ledaig 17 Jahre

Mit einem 17 Jahre alten Ledaig setzen die Whisky Agents ihre Reihe eigener Abfüllungen fort. Für die neueste Veröffentlichung hat sich der unabhängige Whisky-Spezialist erneut mit The Whisky Agency zusammengetan. Das Ergebnis ist ein charakterstarker, torfiger Single Malt, der 2009 destilliert und 2026 nach 17 Jahren Reifung in einem Hogshead abgefüllt wurde.

Die Abfüllung kommt mit natürlichen 53,1 % vol. Fassstärke in die Flasche und verzichtet selbstverständlich auf Kühlfiltration und Farbstoff. Damit bleibt der ursprüngliche Charakter des Whiskys unverfälscht erhalten.

Maritimer Rauch trifft auf elegante Süße

Der Ledaig präsentiert sich mit einem vielschichtigen Aromaprofil, das die typischen maritimen und medizinischen Noten der Brennerei mit einer ausgeprägten Süße verbindet.

In der Nase zeigt sich ein wärmender, dicht verwobener Rauch, begleitet von Ölsardinen sowie medizinischen Anklängen von Jod und Mullbinden.

Am Gaumen entfaltet sich eine süße, gehaltvolle Struktur, die den kräftigen Rauch harmonisch einbettet. Eine salzige Meeresbrise sorgt für zusätzliche Tiefe und unterstreicht den maritimen Charakter.

Der Abgang erinnert an die Glut eines Strandfeuers, über das die Gischt hinwegzieht – rauchig, salzig und atmosphärisch.

17 Jahre Reifezeit zu einem attraktiven Preis

Neben seinem eigenständigen Geschmacksprofil überzeugt der Ledaig auch mit seiner Preisgestaltung. Mit einem Verkaufspreis von 129,90 Euro für die 0,7-Liter-Flasche positionieren die Whisky Agents die 17-jährige Einzelfassabfüllung bewusst in einem attraktiven Preisbereich.

Die Abfüllung im Überblick

Destillerie: Tobermory (Ledaig), Isle of Mull

Tobermory (Ledaig), Isle of Mull Whisky: Single Malt Scotch Whisky

Single Malt Scotch Whisky Abfüller: The Whisky Agency × Whisky Agents

The Whisky Agency × Whisky Agents Destilliert: 2009

2009 Abgefüllt: 2026

2026 Alter: 17 Jahre

17 Jahre Fass: Hogshead, Single Cask

Hogshead, Single Cask Alkoholgehalt: 53,1 % vol., Fassstärke

53,1 % vol., Fassstärke Ohne Farbstoff und Kühlfiltration

Flaschengröße: 0,7 Liter

0,7 Liter Verkaufspreis: 129,90 Euro inkl. MwSt.

Über Whisky Agents

Die Whisky Agents GmbH wurde 2021 gegründet und hat sich auf ausgewählte unabhängige Whiskyabfüllungen, Einzelfässer und limitierte Raritäten spezialisiert. Neben dem internationalen Vertrieb besonderer Whiskys rücken zunehmend eigene Abfüllungen und Kooperationen mit etablierten Partnern in den Mittelpunkt.

Weitere Informationen zur Abfüllung:

Whisky Agents – Rare Whisky. Chosen by Agents.