Die Geschichte und Bandbreite von schottischen Blends ist das Thema des Buches „Blended Scotch“, das Charles MacLean und Hans Offringa veröffentlicht haben – und das ist Anlass für Serge, sich dieser Whiskykategorie mit einer ausführlichen Verkostung zu widmen. Die Wertungen liegen dabei zwischen 60 und 90 Punkten, wobei die Mehrzahl sich in den 80ern bewegt. Es sind neue und alte dabei, Standards und Unabhängige, kurz: eine Verkostung querbeet.

Und so sieht sie in unserer Tabelle aus:

Abfüllung Punkte

Label 5 ‘Classic Black’ (40%, OB, blended Scotch, +/-2010) 60 St James’s 10 yo (44.2%, Berry Bros. & Rudd, blended Scotch, 2026) 83 7 stars (46%, Cadenhead, blended Scotch, +/-2025) 87 Anthology ‘John Glaser’s Metablend’ (42.1%, La Maison du Whisky, blended Scotch, 2026) 88 S.S. (40%, Scotch Whisky, +/-1920) 90 Macgregor’s 20 yo (43%, OB, blended Scotch, Calinosi Parma, +/-1960) 85 Glen Olo 10 yo (43%, OB, El Vino Co. Whisky Blenders, oloroso, 75.7cl, late 1960s) 90 Campbell, East & Co. (Blended Scotch, +/-1930) 85 The Broadmoor (Bellows & Company, blended Scotch, USA, +/-1950) 86 Bailie Nicol Jarvie 8 yo (40%, OB, +/-1960) 80 TB/BSW 9 yo (45%, Thompson Bros., blended Scotch, The Final Release, 6,800 bottles, 2026) 87 Maiden’s Blend 25 yo 1999/2024 (43.9%, Vintage Bottlers, sherry butt, cask #9) 85 The Master’s Blend 34 yo 1989/2024 (49.8%, Meadowside Blending, oloroso butt, batch #001, 425 bottles) 83

Und nachdem es hier nicht um irgendeine einzelne schottische Brennerei geht, bringen wir einfach für Ihr Amusement ein schönes Motiv aus Schottland, genauer gesagt aus Edinburgh…