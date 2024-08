Simple Sample mit Irish Whiskey – The Woodpecker & The Leprechaun – Live Tasting

Ein weiteres Live Tasting kündigt Simple Sample an: Am 11.09.2024 wird Sebastian Büssing aka The Spirits Alchemist zu Gast sein, er wird die Irish Whiskeys vorstellen, die er unter seiner neuen Marke The Woodpecker & The Leprechaun abgefüllt hat (wir berichteten).

Das Live Tasting – Set mit 5 x 2cl ist für 24,90 € bei Simple Sample erhältlich. Das Tasting findet live auf YouTube/Facebook statt und kann auch im Nachhinein jederzeit angeschaut werden.

Alle weiteren Details finden Sie in der nachfolgenden Presseinfo, die wir von Simple Sample erhalten:

Irish Whiskey – The Woodpecker & The Leprechaun – Live Tasting von und mit Simple Sample

Irish Whiskey – The Woodpecker & The Leprechaun – Live Tasting – 5x2cl SET – 11.09.2024

Liebe Tasting – Fans

Es ist ENDLICH wieder soweit!

Das nächste Tasting mit Sebastian Büssing aka The Spirits Alchemist steht an.

Am 11.09.2024 um 20:00 Uhr geht es los, und wir freuen uns riesig auf diesen Abend.

Sebastian Büssing aka The Spirits Alchemist wagt sich mit einer neuen Abfüllungsserie auf ungewohntes Territorium: Erstmals bringt er fünf Single Cask-Abfüllungen mit irischem Whiskey unter dem Namen The Woodpecker & The Leprechaun – und er wäre nicht The Spirits Alchemist, würde er nicht dabei die größeren Möglichkeiten bei der Fassauswahl bei irischem Whiskey nutzen.

The Woodpecker & The Leprechaun ist der erste Ausflug von Independent Bottler Sebastian Büssing (The Spirits Alchemist) in die Welt des irischen Whiskey. Der kreative Impuls hinter dem neuen Projekt war Büssings Begegnung mit dem Irish Whiskey-Experten Neil Saad (Irish Whiskey News Deutschland) im Winter 2022. Die beiden verstanden sich sofort – einte sie nicht nur ihre gemeinsame Herkunft, sondern vor allen das Interesse für die facettenreiche Welt des Irish Whiskey. Neils Kenntnisse & Kontakte zu Brennereien und Machern aus der Whiskeyszene Irlands, gepaart mit Sebastians Know-how in Sachen Spirits und Fasslagerungen jenseits des Mainstream, brachten das sprichwörtliche Fass zum Rollen.

Hier treffen bei der Fassreifung klassisch gereifte Irish Whiskeys auf ungewöhnliches Holz.

Der Basis-Whiskey der Abfüllungrseihe ist ein Triple distilled Irish Single Malt Whiskey aus der Great Northern Distillery.

Dieser wurde im Mai 2017 destilliert und verbrachte fünf Jahre in einem First Fill Ex-Bourbon Cask, bevor er im Februar 2023 auf fünf einzelne, sorgfältig angefertigte 50-Liter-Fässer aus unterschiedlichen Holzarten aufgeteilt wurde: Apfelholz, Birnenholz, Kirschholz, Maulbeerbaumholz & Elsbeerenholz. Das Finish bei allen betrug 12 Monate.

Wir sind schon sehr gespannt

Das Set beinhaltet 5x2cl Samples und kommt für 24,90€ zu euch!

Absolutes Pflichtprogramm dieses Tasting.

Nicht vergessen – Unbedingt den 11.09.2024 – 20.00 Uhr vormerken

Das Tasting findet Live auf YouTube/Facebook statt – kann aber natürlich auch im Nachhinein jederzeit angeschaut werden.

Hier geht es direkt zum Tasting-Set