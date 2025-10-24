Sebastian Büssing aka The Spirit Alchemist ist wohl einer der schrägsten unabhängigen Abfüller, was experimentelle Finishes oder Fasslagerungen betrifft. Und er hat auch ein gutes Händchen für „normale“ Bottlings, die dann auf ihre Art auch besonders sind. Seine Kreationen sind jetzt in einem Online-Tasting von Simple Sample am 22. 12. 2025 zu verkosten – und das gleich sechsfach.

Welche Bottlings das sind, und wie Sie zu Ihrem Tasting-Set kommen, lesen Sie hier

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

The Spirit of Alchemist Tasting #2– Simple Sample meets the Spirit Alchemist

Heute haben wir für euch ein Tasting mit Sebastian Büssing am Start!

The Spirit of Alchemist Tasting #2.

Dieses findet am 22.12.2025 statt.

Wer Sebastian nicht kennen sollte: Sebastian Büssing aka The Spirits Alchemist aka Das wandelnde Whiskylexikon. Was sollen wir sagen, ein sehr sehr geschätzter Kollege und mittlerweile auch echter Freund der uns seit dem Bestehen von Simple Sample begleitet.

Im 6x2cl Set sind folgende Abfüllungen enthalten:

The Spirits Alchemist – Secret Orkney – 50,1%

The Spirits Alchemist – Peaty Orange – 59,9%

The Spirit Alchemist – Zechen-Geist – 60,1%

The Spirits Alchemist – The Cheescake – 62,2%

Stauning – The Liquid Madness – 6yo – 1st Fill Ex Bourbon + 2yo Finish im Virgin American Oak Barrel. das für 24 Std. mit dänischen Heidekraut geräuchert wurde – 59,9%

The Liquid Madness – Find 2 – Fary Lochan – 7yo – Oloroso Sherry Cask – 60,3%

Das Tasting findet am 22.12.2025 um 20 Uhr Live auf YouTube/Facebook statt – kann aber natürlich auch im Nachhinein jederzeit angeschaut werden.

Das Set kommt für 29,90€ mit 6x2cl zu euch nach Hause.

Nicht vergessen – Unbedingt den 22.12.2025 – 20.00 Uhr vormerken

Wir freuen uns jetzt schon riesig auf dieses Tasting und einen schönen Abend mit euch.

Preislich liegen wir heute beim 6x2cl Set bei = 29,90 € (1l = 249,17 €)

Das Set gibt es exklusiv im Onlineshop von Simple Sample zu erwerben!