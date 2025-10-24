Im Hotel & Restaurant Zum Ochsen in Wenighösbach ist die Ox Distillery beheimatet, und dort findet vom 31. Oktober zum 2. November das Whisky Weekend der Greg’s Distillers statt, wo sie auch ihre fünf neuen Single Malt Abfüllungen vorstellen werden. Das Weekend ist nur in Zusammenhang mit einem Aufenthalt im Hotel buchbar, es bietet ein umfangreiches Programm, das Sie hier einsehen können.

Die Greg’s Distillers laden zum Whisky Weekend in die Ox Distillery vom 31. Oktober bis 2. November

Die Greg’s Distillers laden vom 31. Oktober bis 2. November 2025 zum exklusiven Whisky Weekend 2025 in die Ox Distillery ein. Präsentiert werden fünf neue, streng limitierte Single Cask Abfüllungen.

Exklusives Genuss-Wochenende

Das Whisky Weekend gilt als jährliches Highlight für Kenner und Sammler. Das Event bietet ein Rundum-Genusspaket mit Masterclasses, Verkostungen, leckere Speisen aus der hauseigenen Küche sowie Übernachtung im eigenen Hotel. Zwei Tage voller Tastings, Fachwissen und Austausch – mit kulinarischer Begleitung.

„Wir schaffen ein intensives Erlebnis mit Genuss ohne Kompromisse“,

so Inhaber Marco Stenger.

Premiere der neuen Abfüllungen

Fünf neue Greg’s Single Malts in Fassstärke feiern Weltpremiere und sind vor Ort und online erhältlich:

Limitierte Tickets & Vorteil für Abonnenten

Wenige Restplätze für kurzentschlossene sind noch verfügbar www.gregsdistillers.com/pages/events

Newsletter-Abonnenten erhalten mit Code WW2025 vom 31.10.–30.11.2025 10% Rabatt im Online-Shop www.gregsdistillers.com – auch auf die neuen Abfüllungen.

Über The Ox Distillery & Manufacture

Die Destillerie befindet sich im traditionsreichen seit 1736 familiengeführten Hotel & Restaurant Zum Ochsen in Wenighösbach, Die Destillerie wurde 1921 von Gregor Stenger gegründet und wird in 4. Generation weiter betrieben. Besucher können Brennerei, Warehouse, Restaurant und Hotel erleben.