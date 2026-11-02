HighlandsVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Sechs Clynelish

Ein halbes Dutzend unabhängige Abfüllungen aus der Highland-Brennerei, mit Bewertungen von mindestens 86 Punkten

Einmal monatlich wollte Serge Valentin auf Whiskfun seine Tasting Notes einer Clynelish– und einer Springbank-Session veröffentlichen. Das Springbank-Tasting für November steht noch in der Warteposition. Die Clynelish-Verkostung erschien heute morgen. Die sechs unabhängigen Abfüllungen aus der Highland-Brennerei erhalten erwartungsgemäß sehr hohe Bewertungen. Erwartungsgemäß zum einen, weil die zu Diageo gehörende Destillerie qualitativ hochwertigen Spirit herstellt. Und zweites, weil Clynelish eine der schottischen Lieblings-Brennereien von Serge gehört.
Unsere Übersicht:

AbfüllungPunkte

Clynelish 13 yo 2013/2026 (48.8%, Whisky Picnic Bar, hogshead, cask #SR26024, 258 bottles)86
Clynelish 10 yo 2015/2026 (48.5%, Decadent Drinks, Equinox & Solstice, autumn release, refill hogshead, 361 bottles)86
Clynelish 15 yo 2010/2026 (54.6%, The Single Malts of Scotland, Elixir Distillers for LMDW Collection Anthology, refill bourbon, cask # 800189, 185 bottles)86 
Clynelish 24 yo 2002/2025 (51.6%, Thompson Bros., Dornoch Castle, barrel, cask #SR26060, 143 bottles)90
Clynelish 18 yo 1998/2016 (54.8%, Signatory Vintage, Un-chillfiltered Collection, for Vinothek Massen, hogshead, cask #7782, 249 bottles)87
Clynelish 1996/2015 (56%, Berry Bros. & Rudd, cask #6423)90
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