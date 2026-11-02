Serge verkostet: Sechs Clynelish

Einmal monatlich wollte Serge Valentin auf Whiskfun seine Tasting Notes einer Clynelish– und einer Springbank-Session veröffentlichen. Das Springbank-Tasting für November steht noch in der Warteposition. Die Clynelish-Verkostung erschien heute morgen. Die sechs unabhängigen Abfüllungen aus der Highland-Brennerei erhalten erwartungsgemäß sehr hohe Bewertungen. Erwartungsgemäß zum einen, weil die zu Diageo gehörende Destillerie qualitativ hochwertigen Spirit herstellt. Und zweites, weil Clynelish eine der schottischen Lieblings-Brennereien von Serge gehört.

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Abfüllung Punkte