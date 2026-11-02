Diageo’s Special Releases pausieren 2026

Üblicherweise stellt der Getränke-Konzern Diageo Anfang des Herbsts die Abfüllungen der kommenden „Special Releases“-Reihe vor. Und üblicherweise können wir diese auch vorher in der us-amerikanischen TTB-Datenbank entdecken. Für das Jahr 2026 stellt sich dies allerdings anders dar. Wie Diageo gegenüber dem Fachmagazin The Spirits Business bestätigte, wird die „Special Releases“-Reihe in diesem Jahr pausieren.

Wie The Spirits Business weiter schreibt, erklärte Diageo, diese Entscheidung sei getroffen worden, um sich „die Zeit zu nehmen, Rückmeldungen auszuwerten und sicherzustellen, dass künftige Angebote den aktuellen Bedürfnissen der Konsumenten und Kunden entsprechen“.

Seit 2001 sind die „Special Releases“ ein Teil des Diageo-Portfolios. Zwischen 2003 und 2017 umfasste die Kollektion jeweils neun bis elf Abfüllungen. Darunter fanden sich jedes Jahr Single Malts aus den damals stillgelegten und mittlerweile wieder aktivierten Destillerien Port Ellen und Brora. Ab 2019 erhielten die „Special Releases“ jeweils ein übergeordnetes Jahresthema. Sie bestanden aus acht Abfüllungen mit einheitlich gestaltetem Etikettendesign:

Überraschend ist die Pause der Special Releases von Diageo nicht. Denn seit Beginn des Jahres bestimmt eine große Umstrukturierung inklusive Arbeitsplatz-Abbau den Konzern (wir berichteten).