Diageo beginnt mit der Restrukturierung, Jobs werden gestrichen – Managing Director UK verlässt Unternehmen

Gestern gab es einen Bericht in der Financial Times, dass Diageo unter dem neuen CEO Dave Lewis mit einem strikten Restrukturierungsprogramm begonnen hat und im Zuge dessen in noch nicht bekanntem Ausmaß Jobs abbauen wird. Kosten sowie Personal sollen in den einzelnen Abteilungen durch die Top-Manager gekürzt werden, schreibt The Spirits Business. In der nächsten Woche soll die Anzahl der Jobs, die eingespart werden, in einem internen Bericht bekanntgegeben werden.

Insider beschreiben die Stimmung in Headquarter von Diageo als „wie in einem Bestattungsinstitut“.

Auf diesen Bericht in der Financial Times angesprochen, äußerte sich Diageo in einem Statement für The Spirits Business wie folgt:

“In February, at our interim results, we shared our intention to redesign our operating framework to drive sustainable returns for shareholders by delivering a more competitive Diageo. We will always prioritise informing our colleagues of any organisational changes first and have committed to update shareholders on our progress at its Capital Markets Day on 6 August.”

Der 6. August ist übrigens das Datum, an dem Diageo seinen Jahresreport 2026 mit vollständigen Zahlen veröffentlichen und Dave Lewis die neue Strategie für den Branchenriesen vorstellen wird.

In Großbritannien wird der Managing Director UK, Barry O’Sullivan, das Unternehmen mit Monatsende verlassen. Ab September wird seine Position von Marc Woodward (er arbeitet im Moment für Unilever) übernommen werden.