PR: Diageo Deutschland informiert über die Special Releases 2020 – mit deutschen Preisen

Nachdem wir schon im August eine englischsprachige Presseinformation über die Diageo Special Releases 2020 erhalten haben, hat nun Diageo Deutschland diese Info übersetzt und mit den deutschen unverbindlich empfohlenen Verkaufspreisen ergänzt. Mit Preisen zwischen 88 und 650 Euro werden die acht neuen Abfüllungen in den nächsten Tagen und Wochen in den Regalen zu finden sein – wie immer mit limitierten Auflagen.

Hier die Infos von Diageo Deutschland:

Diageo Deutschland informiert über die Special Releases 2020 – mit deutschen Preisen

Diageo freut sich, die Sonderausgaben der Single-Malt-Scotch-Whisky-Collection 2020 bekanntzugeben, die von dem international gefeierten Thema „Rare by Nature“ (von Natur aus selten) inspiriert ist.

Die exklusive Sammlung wurde von Master Blender Dr. Craig Wilson zusammengestellt und besteht aus acht fassstarken Single Malt Whiskys aus einigen der interessantesten Brennereien Schottlands.

Die mit Spannung erwartete alljährliche Kollektion beinhaltet auch dieses Jahr einige ungewöhnliche Reifegrade und experimentelle Abfüllungen sowie die erste Abfüllung, die in Fässern von karibischem Pot-Still-Rum nachgelagert wurde. Das übergreifende Thema stellt die außergewöhnlichen Landschaften vor, in denen die verschiedenen Brennereien liegen. Kunstvolle Illustrationen auf den Flaschen bringen dabei die unterschiedlichen Whiskys visuell bestens zur Geltung.

Dr. Craig Wilson, Master Blender bei Diageo, erklärt:

„Bei der Zusammenstellung der diesjährigen Special Releases Collection, bei der einige meiner Lieblings- brennereien in ganz Schottland vertreten sind, habe ich an die wahren Whisky-Fans gedacht. Denjenigen, die scharf-würzige Aromen lieben, kann ich unseren Cardhu wärmstens ans Herz legen, und Freunden vollmundiger, intensiver und weicher Aromen den 21-jährigen Mortlach. Und wenn man etwas wirklich Seltenes ausprobieren möchte, dann bietet der Pittyvaich – die einzige stillgelegte Brennerei in unserer diesjährigen Special Releases Collection – einen wahrhaft unvergesslichen Genuss.

Die einmalige Kollektion zeigt die Vielfalt von Diageos kostbaren Whisky-Beständen, die in Schottland reifen. Mit Abfüllungen aus bekannten, außergewöhnlichen oder auch eher obskuren Herkunftsorten stellt sie einen Höhepunkt im Kalender aller Liebhaber guten Whiskys und edler Spirituosen dar.

Für alle, die gerne die letzten Tropfen einzigartiger Fässer genießen oder in etwas Geschichte schwelgen möchten, enthält die Kollektion zum einen einen Whisky der längst verlassenen Brennerei Pittyvaich in der Speyside, der in erstmals befüllten Ex-Bourbonfässern ausgebaut wurde; außerdem eine seltene Abfüllung von Dalwhinnie aus den Highlands, abgefüllt 1989 in Hogshead-Fässern; dann unseren führenden Whisky und Star der Insel Skye, Talisker, der in karibischen Pot-Still-Rum-Fässern nachgelagert wurde, sowie einen zeitlosen Lagavulin, der den besonderen Charakter der Brennerei auf Islay perfekt zum Ausdruck bringt.

VERFÜGBARKEIT:

Ab Herbst 2020 im ausgewählten Fachhandel in Europa, den USA, Kanada, Australien, Südafrika sowie in ausgesuchten Märkten in Asien sowie in Duty-Free-Shops in Flughäfen.

CARDU, 11 JAHRE

Alkoholgehalt: 56 % Vol.

Region: Speyside

Fass: Refill, neue sowie Ex-Bourbon-Fässer aus amerikanischer Eiche

Weltweit in limitierter Auflage

UVP: 87,99 €

CRAGGANMORE, 20 JAHRE

Alkoholgehalt: 55,8 % Vol.

Region: Speyside

Fass: Refill-Fässer und frisch ausgebrannte Fässer

Weltweit in limitierter Auflage

UVP: 144,99 €

DALWHINNIE, 30 JAHRE

Alkoholgehalt: 51,9 % Vol.

Region: Highland

Fass: Refill-Hogshead-Fässer

Erhältliche Flaschen: 6.978

UVP: 619,90 €

LAGAVULIN, 12 JAHRE

Alkoholgehalt: 56,4%

Region: Islay

Fass: Refill-Fässer aus amerikanischer Eiche

Weltweit in limitierter Auflage

UVP: 138,99 €

MORTLACH, 21 JAHRE

Alkoholgehalt: 56,9 % Vol.

Region: Speyside

Fass: Pedro Ximenez und Oloroso Sherryfässer

Erhältliche Flaschen: 7.692

UVP: 649,90 €

PITTYVAICH, 30 JAHRE

Alkoholgehalt: 50,8 % Vol.

Region: Speyside

Fass: First-Fill Ex-Bourbon-Fässer

Erhältliche Flaschen: 7.056

UVP: 449,90 €

TALISKER, 8 JAHRE

Alkoholgehalt: 57,9 % Vol.

Region: Isle of Skye

Fass: Refill und karibische Pot-Still-Rum-Fässer

Weltweit in limitierter Auflage

UVP: 94,99 €

THE SINGLETON OF DUFFTOWN, 17 JAHRE