PR: Neu Òigridh Òrail „The Golden Youth“ Premiere-Bottling September 2020

Neues gibt es vom unabhängigen Abfüller Tilo Schnabel (The Caskhound) zu vermelden: Mit der neuen Linie Òigridh Òrail widmet er sich kraftvollen, jungen Whiskys – und startet die Serie mit zwei Bottlings aus Ben Nevis.

Alle Infos dazu hat uns Tilo Schnabel in der nachfolgenden Presseaussendung übermittelt:

Òigridh Òrail – The Golden Youth – Premiere-Bottling September 2020

Mit seinem neuen Label ÒIGRIDH ÒRAIL und den exklusiv dem Fachhandel vorbehaltenen Abfüllungen zollt THE CASKHOUND-Mastermind Tilo Schnabel der „goldenen Jugend“ der Whiskys seinen besonderen Tribut – und unterstreicht zugleich die Bedeutung der ‚Local Dealer’ im Whisky-business.

Die neue Bottling-Reihe widmet sich, wie der gälische Name (ausgesprochen ‘Oigrie Orrel‘) schon andeutet, jungen, kraftvollen Single Malt Whiskys von 5 bis 9 Jahren. Wie schon bei THE CASKHOUND zeigt Schnabel dabei wieder einmal ein gutes Gespür bei der Auswahl geeigneter ‚Youngster’, die seinen hohen Ansprüchen genügen: ehrlicher Trinkwhisky, der seine Jugend nicht verstecken muss – charakter-voll genug, um zu begeistern!

Die ÒIGRIDH ÒRAIL-Single Malts finden ab heute als Einzelfass-Abfüllungen in Fassstärke (selbst- verständlich ungefiltert und ungefärbt) und in limitierten Auflagen ihren Weg in die Regale der ausge-wählten Fachhändler.

Den Auftakt macht ein Paar von würzig-fruchtigen „cheeky highland lads“ aus Fort William …

BEN NEVIS – Vintage 2012

Highland Single Malt Scotch Whisky

Alter 7,8 Jahre, 58,0 % ABV, Cask 1731

Reifung im Bourbon Hogshead, danach +

149 Tage Finish im Oloroso Sherry Octave,

Auflage 42 x 0,7l-Flaschen á 79,90 Euro

BEN NEVIS – Vintage 2012

Highland Single Malt Scotch Whisky

Alter 7,8 Jahre, 57,6 % ABV, Cask 1731 C

Reifung im Bourbon Hogshead, danach

149 Tage Finish im Pedro Ximenéz Sherry Octave,

Auflage 40 x 0,7l-Flaschen á 79,90 Euro

Celebrate Youth … and support your Local Dealer!

Auf die Frage nach dem „Warum gerade junge Malts?“ grinst Tilo Schnabel verschmitzt.

„Weil ich’s kann … Weil es mich selbst überrascht hat, wie viele qualitativ hochwertige junge Malts es tatsächlich auf dem Markt gibt. Weil ich auch bei jungen Malts keine Kompromisse bei Qualität und Reife machen muss, wenn ich es nicht selber will. Und weil ich all diesem Potential losgelöst von THE CASKHOUND eine Chance geben möchte.“

Der ausschlaggebende Punkt war für ihn jedoch, dass die ÒIGRIDH ÒRAIL-Abfüllungen ihm die Möglichkeit bieten, die Leute zu unterstützen, ohne die sein bisheriger Erfolg als unabhängiger Abfüller nicht möglich gewesen wäre, und für die es gerade in Zeiten von Corona und wachsendem Onlinehandel nicht einfach ist: die vielen lokalen Whisky-Fachhändler, ohne die manche Whiskyfreunde längst in der Diaspora versauert wären – und die deutsche Whiskyszene bei weitem nicht so bunt und vielfältig wäre.

„Von denen habe ich am Anfang sehr viel Unterstützung bekommen, und wenn ich mir jetzt die Rück-meldungen anschaue, scheine ich bei meinen Abfüllungen bisher wohl den Nerv von Kundschaft und Shopbesitzern gleichermaßen getroffen zu haben.“

Die Abfüllungen unter dem ÒIGRIDH ÒRAIL-Label sind sein kleines Dankeschön: exklusive & limitierte Single Cask Bottlings, die es mit einer Ausnahme nicht im Internet zu bestellen gibt, sondern die man nur vor Ort in den jeweiligen Whiskyshops kaufen kann.

Die ÒIGRIDH ÒRAIL-Abfüllungen finden Sie momentan bei folgenden Händlern:

Whiskyhort – Nohlstraße 67 – 46045 Oberhausen

Maltanorak – Höchster Strasse 8 – 65835 Liederbach

Wein & Genuss – Luisenstrasse 2 – 66606 St. Wendel

The Whisky Cottage – Hainbüchelstrasse 4 – 66989 Höheischweiler

Tabak Brückbauer – Hauptstrasse 32 – 74563 Künzelsau

Sieberts Whiskywelt – Bodenstedtstrasse 15 – 81241 München

Whisky Leaks – Frauenstrasse 28 – 89073 Ulm

Ausserdem bei Whisky in Südholstein

Weitere Infos unter www.THECASKHOUND.DE