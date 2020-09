PR: Merry Whisky! Kirsch Import bringt den Whisky Wonder World Adventskalender

Mitte Oktober ist es dann wieder soweit, von uns erfahren Sie es schon jetzt: Für die Vorweihnachtszeit wird es von Kirsch Import einen hübschen und mit Überraschungen bestückten Whisky Wonder World Adventskalender geben. 24 Drams zu 2cl wird die zweite und neu designte Ausgabe enthalten (was genau, das wollen wir natürlich nicht verraten – aber eines sei jetzt schon gesagt: Die Vielfalt ist groß), und ca. 85 Euro soll er kosten. Im Handel können Sie ihn ca. ab Mitte Oktober finden

Hier mehr Infos zum Whisky Wonder World Adventskalender direkt von Kirsch Import:

Merry Whisky! Kirsch Import bringt Whisky Wonder World Adventskalender

Wovon träumen Whisky-Liebhaber in der Vorweihnachtszeit? Von „Walking in a whisky wonderland“, „rocking around the whisky tree“ oder vielleicht „white whisky“? Was es auch ist: Der Kirsch Import Adventskalender macht es dieses Jahr möglich. Für die zweite Version unseres weihnachtlichen Kalendariums im neuen, edlen Design haben wir uns von winterlichen Song-Klassikern inspirieren lassen, in denen die Vorfreude auf Whisky-Überraschungen anklingelingelingt. Die kompakte Box im quadratischen Format ist aus stabiler Kartonage gefertigt und mit einem Magnetverschluss ausgestattet, sodass alle der in einzelnen Schachteln verpackten Advents-Drams gesichert sind.

Die 24 Fläschchen in unserem Whisky Wonder World Adventskalender enthalten je 2 cl von Whisky-Klassikern bis Single-Malt-Highlights aus unserem breiten Importmarken-Portfolio. Welche genau, wollen wir natürlich noch nicht verraten. Damit damit Sie aber auch in den Genuss von Hintergrundinfos zu den einzelnen Abfüllungen kommen, werden wir am 01. Dezember 2020 unter taste24.eu/ zudem eine Online-Version des Kalenders freischalten. Türchen für Türchen berichten wir hier mehr aus der Welt unserer Abfüllungen.

Whisky Wonder World Adventskalender

Kirsch Import

24 x 2 cl Whiskys aus unserem Portfolio





UVP: 84,90 €



Der Adventskalender ist voraussichtlich ab der 2. Oktoberwoche bei Ihrem Händler zu finden