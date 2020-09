Nur bis Sonntag: Das tolle Herbst-Grillset von Bruichladdich gewinnen – 2x The Laddie Classic, Hoodie + Grilltonne!

Zum Feiern braucht man nicht immer einen guten Grund, aber ein guter Whisky sollte schon dabei sein. Darum geht es auch in unserem neuen Gewinnspiel, das wir gemeinsam mit unserem Partner Bruichladdich veranstalten: Wir verlosen eine gute Ausrüstung für das Feiern im Herbst – und einen guten Whisky dazu.

Der gute Whisky ist der The Classic Laddie von Bruichladdich – und das nicht nur deshalb, weil er richtig gut schmeckt, sondern weil er nichts zu verbergen hat.

Wer mitspielen will, sollte es JETZT tun, am Montag ist es zu spät!

The Classic Laddie – Know What’s In Your Whisky

Heutzutage achten mit Recht immer mehr Genussmenschen auf ihre Ernährung und kennen sich im Bereich der Lebensmittel sehr gut aus, was die einzelnen Zutaten, deren Herkunft und

ihre Verarbeitung anbelangt.

Die Destillerie Bruichladdich

Diese auch für die Qualität des Whiskys wichtigen Informationen kann man auch mit Hilfe eines QR-Codes auf jeder Flasche Bruichladdich Classic Laddie finden.

Mit dem Handy gescannt oder auf der Website www.bruichladdich.com eingegeben, verrät er alles von der Getreidesorte über die Herkunft der Rohstoffe bis hin zu Details wie zum Beispiel den verwendeten Fassarten und im Fall des Bruichladdich Classic Laddie auch dem Alter der Vattings, die für die jeweilige Abfüllung zum Einsatz kamen. So ist der The Laddie Classic zwar offiziell ein Whisky ohne ALtersangabe, aber Sie als Genießer können das Alter aller verwendeten Fässer lückenlos sehen.

#nohiddenmeasures – ist die Aufforderung an alle Bruichladdich Fans und Genießer, nicht nur in puncto

Lebensmittel hinter die Kulissen zu schauen. Was mit „nichts zu verbergen“ übersetzt werden kann, ist ein Transparenzkonzept, das Bruichladdich seit der Neugründung im Jahr 2001 rigoros verfolgt. Anstatt ein Geheimnis aus dem zu machen, was sie tun, ist es ihr Anliegen, ihr Wissen um den Einfluss von Terroir auf den Geschmack und die Qualität von authentischem Islay Single Malt Whisky mit

anderen zu teilen und auf die Wichtigkeit von Herkunft und Nachverfolgbarkeit aller Rohstoffe hinzuweisen.

Die Ansprüche an die Destillerie selbst wie auch an ihre Lieferanten in Bezug auf Nachhaltigkeit, Qualität und absolute Transparenz wurden kürzlich mit dem begehrten B-Corp-Siegel belohnt. Als die bisher einzige Whisky- und Ginbrennerei in Europa erfüllt Bruichladdich die detaillierten Standards der internationalen Organisation für soziale und ökologische Leistung, Rechenschaftspflicht und Transparenz.

Und das, so schwört die Brennerei, schmeckt man in jeder Flasche des The Classic Laddie, den sie bei uns jetzt gleich im Doppelpack gewinnen können.

Aber halt – das ist noch nicht alles: Gewinnen Sie zusätzlich das herbstliche Grillset von Bruichladdich

Ein guter Whisky schmeckt natürlich mit Freunden noch viel besser – und damit Sie die beiden Flaschen Ihres Gewinns richtig genießen können, verlosen wir dazu das einzigartige Bruichladdich Grillfass, mit dem sich auch bei herbstlichem Wetter eine schöne Outdoor-Party veranstalten lässt:

Das Bruichladdich Grillfass

Und damit Ihnen nicht nur warm ums Herz wird, sondern es auch warm bleibt, legen wir noch den stylischen Bruichladdich Hoodie drauf (Symbolbild, kann etwas anders aussehen):

Bruichladdich Hoodie (Symbolfoto)

Und so gewinnen Sie das definitive Herbst-Grillset von Bruichladdich aus 2x The Classic Laddie, Hoodie und Grillfass:

Sagen Sie uns einfach, welche Ihrer Freunde Sie zum Herbstgrillen mit Bruichladdich einladen werden (und motivieren Sie diese, auch mitzumachen, damit Ihre Chancen steigen!) Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net – und zwar mit dem Betreff „Bruichladdich“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 27. September 2020, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinnerin oder den Gewinner der Preise und geben sie am 28. September 2020 bekannt. Die Gewinne werden durch unseren Partner Bruichladdich versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland, Österreich oder der Schweiz wohnt, die Gewinnfrage richtig beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Bruichladdich“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 7. September 2020, 23:59 Uhr. Die Gewinner*in werden am 28. September 2020 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Bruichladdich sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Bruichladdich versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team