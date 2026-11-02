Die Saga geht weiter: Japan Whisky Warrior 2 – ab jetzt vorbestellen

Zehn Jahre gibt es sie bereits: Whiskytempel und JapanWhiskys – und nach der ersten Jubiläumsabfüllung 2017 (die Presseaussendung dazu haben wir in unserem Archiv gefunden), einem Chichibu, gibt es nun, neun Jahre später, einen Kanosuke aus dem Einzelfass, also wieder einen japanischen Leckerbissen.

Ab heute ist offizieller Vorverkaufsstart der 263 Flaschen in der attraktiven Holzbox auf der Webseite von JapanWhisky, mit einem Preisvorteil im Vergleich zum Release am 1. Dezember – mehr zu dem Jubiläums-Kanosuke finden Sie in der neuen Pressemitteilung:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

DIE SAGA GEHT WEITER: JAPAN WHISKY WARRIOR — NUMBER TWO

Whiskytempel und Japanwhiskys feiern ihr zehnjähriges Jubiläum mit einer auf 263 Flaschen limitierten Kanosuke-Einzelfassabfüllung.

Mit „Japan Whisky Warrior — Number Two“ präsentieren Whiskytempel und Japanwhiskys eine gemeinsame Abfüllung zu ihrem zehnjährigen Jubiläum. Nach der Chichibu-Edition aus dem Jahr 2017 wird die Serie mit einem Kanosuke Single Cask fortgesetzt.

Für die Jubiläumsabfüllung wurde das Red Wine Cask mit der Fassnummer #23532 ausgewählt. Der Whisky wurde im Mai 2020 destilliert und im März 2026 mit 60 % vol. in Faßstärke abgefüllt. Die gesamte Auflage umfasst 263 Flaschen.

Auf den Chichibu mit einem Weißwein-Finish folgt damit eine Edition, die den Einfluss eines Rotweinfasses in den Mittelpunkt stellt. Auch die Gestaltung knüpft an den Vorgänger an, denn erneut arbeitete man mit den Illustratorin Irina Vinnik, die die Gestaltung des Designs übernahm. Das markante Samurai-Motiv verbindet Flaschenetikett und schwarze Holzbox. Es ist überdies die erste Kanosuke-Edition, die in einer exklusiven schwarzen Holzbox präsentiert wird und zum Zeitpunkt des Bottlings die drittälteste Abfüllung der Brennerei.

Kanosuke steht für Whisky, der vollständig in Japan hergestellt wird. Die langjährige Brennexpertise der Familie Komasa und die Experimentierfreude mit unterschiedlichsten Fassarten verleihen den Abfüllungen eine eigenständige Handschrift. Künstlerische Kooperationen und aufwendig gestaltete Etiketten, besonders bei den Single-Cask-Editionen, ergänzen den geschmacklichen Anspruch um einen hohen Wiedererkennungswert und tragen zur wachsenden Popularität von Kanosuke bei.

Tasting Notes

Geruch: Dunkle Beeren, reife Kirschen und Pflaumen prägen den ersten Eindruck. Dahinter zeigen sich weinige Noten, Traubenschalen und eine dezente Würze.

Geschmack: Saftige Kirschfrucht und dunkle Beeren treffen auf die weiche Süße reifer Pflaumen. Das Mundgefühl ist voll und geschmeidig. Eine feine, an Pflaumen- und Traubenschalen erinnernde Herbe ergänzt die Frucht. Zurückhaltende Gewürznoten runden den Geschmack ab.

Abgang: Anhaltend fruchtig mit Kirschen und dunklen Beeren. Die Süße klingt langsam ab, während eine leichte Trockenheit und sanfte Würze zurückbleiben.

Die Abfüllung im Überblick

Edition: Japan Whisky Warrior — Number Two

Gemeinsame Abfüllung von: Whiskytempel und Japanwhiskys

Anlass: Zehnjähriges Jubiläum

Destillerie: Kanosuke

Fassnummer: #23532

Fasstyp: Red Wine Cask

Destilliert: Mai 2020

Abgefüllt: März 2026

Alkoholgehalt: 60 % vol. – Cask Strenght

Flascheninhalt: 700 ml

Auflage: 263 Flaschen

Ausstattung: Exklusive schwarze Holzbox

Vorverkauf startet am 01.11.2026 für 249,90 Euro bis 31.11.2026

Release und Auslieferung ab 01.12.2026 VK ab Release 279,90 Euro.