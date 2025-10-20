White Peak Distillery bringt Wire Works Port Cask

Die nordenglische White Peak Distillery (eine Galerie mit Bildern der Brennerei können Sie hier finden) hat eine neue Abfüllung veröffentlicht: der Wire Works Port Cask. Dieser mit 50,2% vol. Alkoholstärke abgefüllte Whisky ist in Tawny Port Barriques aus der Dias Cooperage sowie in ex-bourbon barrels gereift. Für ihn wurde lokale Publican-Gerste verwendet sowie eine spezielle Hefemischung, die auch gebrauchte Hefe aus der Thornbridge Brewery verwendet.

Der Wire Works Port Cask bietet laut Destillerie Aromen von Bakewell Pudding, Milchschokolade und Cinder Toffee, die in einen Geschmack von Erdbeeren und Sahne, Marzipan und Vanille-Fudge übergehen und mit Kirschkuchen, Bonfire Toffee und Eukalyptus enden.

Max Vaughan, Gründer der Brennerei, sagt über ihn:

“Almost a decade since we started, it feels like a coming of age to add a third release to our Wire Works Provenance Core Range. Whisky requires long-term attention to detail and patience — and our new Port Cask embodies this careful, considered approach.”

Der Wire Works Port Cask ist Teil der Core Range, zusammen mit dem Wire Works Caduro und dem Wire Works Bourbon Barrel. Er kostet 65 Pfund und ist ab sofort im Distillery Shop sowie bei Händlern in UK und international erhältlich. Ob er auch in Deutschland erhältlich sein wird, ist uns nicht bekannt.