Whisky im Bild: Dingle The Gathering 2025

Bilder aus der Brennerei, aus dem Warehouse und vom abschließenden Fest an der Westküste Irlands

AUch in diesem Jahr veranstaltete die irische Dingle Distillery Ende September „The Gathering„, ein Festival für Fassbesitzer, die lokale Bevölkerung und geladene Gäste aus der ganzen Welt. An drei Tagen konnte man die Brennerei und ihre Whiskeys hautnah erleben.

Ein weiterer Anlass dafür war in diesem Jahr die Vorstellung der neuen Core Range, bestehend aus dem Dingle Single Malt, dem Dingle Single Pot Still und dem neuen Dingle 10yo, der ersten Abfüllung mit Altersangabe (mehr Infos zu den drei Bottlings finden Sie hier im Artikel). Sie stellen einen Meilenstein nicht nur für die Destillerie, sondern für die gesamte neue Whiskeyszene in Irland dar.

Wir waren an allen drei Tagen in Dingle beim „Gathering 2025“ dabei, dank einer Einladung von Kirsch Import, und können Ihnen einige Eindrücke vom Festival in der nachfolgenden Galerie zeigen. Viel Spaß mit den nachfolgenden dreißig Fotos, die Sie wie immer durch Anklicken vergrößern können

