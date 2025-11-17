Wer gewinnt eine von vier Flaschen des neuen Dingle Distillery 10 y.o. Single Malt Irish Whiskeys? Lesen Sie es hier!

Für unser letztes Gewinnspiel haben wir uns an einen der schönsten Orte Irlands begeben: Das malerische Küstenstädtchen Dingle an der Westküste der grünen Insel. Dort, wo in vielen Belangen auch heute noch die Zeit stillgestanden erscheint, produziert man seit 2012 in der kleinen Dingle Distillery hervorragenden Whiskey – mit Bedacht und viel Handarbeit.

Dass man sich in Dingle für Gutes Zeit lässt, sieht man auch daran, dass erst in diesem Herbst der Dingle Distillery 10 y.o. Single Malt Irish Whiskey erschienen ist – ganze 13 Jahre nach dem ersten Brennen.

Gemeinsam mit unserem Partner Kirsch Import verlosten wir unter unseren Lesern gleich vier Flaschen von diesem außergewöhnlichen irischen Single Malt voller Aromen und Tiefe aus Bourbon-, Port und PX-Casks, der Sie mit seinem Geschmack begeistern wird.

Für die zahlreichen Einsendungen bedanken wir uns sehr herzlich, auch im Namen von Kirsch Import. Bevor wir aber die Gewinner verlautbaren, hier noch einmal Infos zur Dingle Distillery, ihrer neuen Core Range und den Dingle Distillery 10 y.o. Single Malt Irish Whiskey:

Dingle gibt’s! Irish Single Malt Whiskey auf höchstem Qualitätsniveau

Eine der wenigen unabhängigen Destillerien Irlands ist im äußersten Westen Europas zu Hause. Hinter dem malerischen Örtchen Dingle auf der gleichnamigen Halbinsel erstreckt sich nichts als der tiefe, wilde Atlantik. Hier lässt man den Dingen ihre Zeit. Eile? Ein Fremdwort. Stattdessen wird Handarbeit großgeschrieben – in jedem Produktionsschritt. Vom Einmaischen über das Trennen von Vor-, Mittel- und Nachlauf bis hin zum Abfüllen in Flaschen legen Master Distiller Graham Coull und sein Team persönlich Hand an. Das Ergebnis: Irish Single Malt Whiskey auf höchstem Qualitätsniveau.

„From the Edge”: handgemacht am wilden Atlantik

Wo Dingle draufsteht, ist auch Dingle drin: Die Whiskys der bodenständigen Iren entstehen seit Gründung im Jahr 2012 vollständig in ihrer überschaubaren Craft-Brennerei. Dreifach destilliert und in kleinen Chargen hergestellt, reifen ihr Single Malt und Single Pot Still Irish Whiskey in Bourbon-, Port- und Sherryfässern im maritimen Mikroklima der Dingle-Halbinsel. Abgefüllt wird grundsätzlich weder gefärbt noch kühlfiltriert – für vollen Geschmack und den unverfälschten Charakter der irischen Atlantikküste.

Meilensteine: neue Core Range mit Dingle 10 y.o.

Mehr als eine Dekade hat es gedauert, aber jetzt ist sie da: die erste Core Range der Dingle Distillery. Mit ihrem Standardsortiment legt die Brennerei gleich einen doppelten Meilenstein. Denn: Neben dem fruchtig-süßen Dingle Single Malt und einem vollmundigen Single Pot Still ist der erste dauerhaft verfügbare Dingle 10 y.o. dabei – einer der ältesten Whiskys der Destillerie. Aus Bourbon-, Port- und Pedro-Ximénez-Sherryfässern geschmiedet, liefert er eine üppige Balance aus Pflaumen, Orangenblüten, Karamell und warmer Würze.

Wir verlosen 4 x 1 Flasche des neuen Dingle Distillery 10 y.o. Single Malt Irish Whiskey!

Dingle Distillery 10 y.o. Single Malt Irish Whiskey (46,5% vol., 0,7 Liter): unabhängiger Single Malt von Irlands Westküste; langsam dreifach destilliert; im mild-maritimen Klima in Bourbon Casks (65%), Port Casks (30%) und Pedro Ximénez Sherry Casks (5%) gereift; üppig und ausbalanciert; weder gefärbt noch kühlfiltriert

Tasting Notes:

Nase: Satte Wellen von dunklen Früchten und gedünsteten Pflaumen.

Gaumen: Üppig geschichtet mit Ingwerplätzchen und genussvoller Schwarzwälder Kirschtorte.

Nachklang: Weicher Butterscotch, zarte Orangenblüte und sich entwickelnde fruchtige Gewürze.

Und je eine von vier Flaschen des neuen Dingle Distillery 10 y.o. Single Malt Irish Whiskey gewonnen haben!

Helge Dörsam aus 35510 Butzbach

Elfi Just aus 64347 Griesheim

Sven Hasenkamp aus 46562 Voerde

Thomas Keppler aus 92245 Kümmersbruck

Wir gratulieren ganz herzlich und freuen uns mit den Gewinnern. Die Flaschen werden uin Bälde durch unseren Partner Kirsch Import versendet.

Und wie üblich geht es auch heute gleich wieder weiter mit einem neuen Gewinnspiel – dazu kehren wir mit Ihnen nach Schottland und auf die wohl berühmteste Whiskyinsel des Landes zurück. Drei tolle Preise haben wir für Sie – schauen Sie also gleich wieder vorbei. Wir freuen uns auf Sie!

Herzlichst

Ihr Team von Whiskyexperts