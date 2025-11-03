Irland pur und gut gereift: Gewinnen Sie 4 x 1 Flasche des neuen Dingle Distillery 10 y.o. Single Malt Irish Whiskey!

Für unser aktuelles Gewinnspiel haben wir uns an einen der schönsten Orte Irlands begeben: Das malerische Küstenstädtchen Dingle an der Westküste der grünen Insel. Dort, wo in vielen Belangen auch heute noch die Zeit stillgestanden erscheint, produziert man seit 2012 in der kleinen Dingle Distillery hervorragenden Whiskey – mit Bedacht und viel Handarbeit.

Dass man sich in Dingle für Gutes Zeit lässt, sieht man auch daran, dass erst in diesem Herbst der Dingle Distillery 10 y.o. Single Malt Irish Whiskey erschienen ist – ganze 13 Jahre nach dem ersten Brennen.

Gemeinsam mit unserem Partner Kirsch Import verlosen wir jetzt unter unseren Lesern gleich vier Flaschen von diesem außergewöhnlichen irischen Single Malt voller Aromen und Tiefe aus Bourbon-, Port und PX-Casks, der Sie mit seinem Geschmack begeistern wird.

Mitmachen geht ganz einfach: Lesen Sie unseren Beitrag über die Brennerei, ihre Whiskeys und Ihren Gewinn aufmerksam durch, beantworten Sie dann unsere einfache Gewinnfrage und senden Sie uns ihre Antwort mit dem richtigen Betreff. Dann drücken Sie sich die Daumen (wir tun es auch), und vielleicht können Sie schon bald diesen charakterstarken Iren bei sich daheim genießen. Und ein persönlicher Tipp: Wenn Sie das nächste Mal nach Irland reisen, planen Sie Dingle unbedingt mit ein – Sie werden begeistert sein!

Hier also alle Infos zur Dingle Distillery, ihrer neuen Core Range und den Dingle Distillery 10 y.o. Single Malt Irish Whiskey:

Dingle gibt’s! Irish Single Malt Whiskey auf höchstem Qualitätsniveau

Eine der wenigen unabhängigen Destillerien Irlands ist im äußersten Westen Europas zu Hause. Hinter dem malerischen Örtchen Dingle auf der gleichnamigen Halbinsel erstreckt sich nichts als der tiefe, wilde Atlantik. Hier lässt man den Dingen ihre Zeit. Eile? Ein Fremdwort. Stattdessen wird Handarbeit großgeschrieben – in jedem Produktionsschritt. Vom Einmaischen über das Trennen von Vor-, Mittel- und Nachlauf bis hin zum Abfüllen in Flaschen legen Master Distiller Graham Coull und sein Team persönlich Hand an. Das Ergebnis: Irish Single Malt Whiskey auf höchstem Qualitätsniveau.

„From the Edge”: handgemacht am wilden Atlantik

Wo Dingle draufsteht, ist auch Dingle drin: Die Whiskys der bodenständigen Iren entstehen seit Gründung im Jahr 2012 vollständig in ihrer überschaubaren Craft-Brennerei. Dreifach destilliert und in kleinen Chargen hergestellt, reifen ihr Single Malt und Single Pot Still Irish Whiskey in Bourbon-, Port- und Sherryfässern im maritimen Mikroklima der Dingle-Halbinsel. Abgefüllt wird grundsätzlich weder gefärbt noch kühlfiltriert – für vollen Geschmack und den unverfälschten Charakter der irischen Atlantikküste.

Meilensteine: neue Core Range mit Dingle 10 y.o.

Mehr als eine Dekade hat es gedauert, aber jetzt ist sie da: die erste Core Range der Dingle Distillery. Mit ihrem Standardsortiment legt die Brennerei gleich einen doppelten Meilenstein. Denn: Neben dem fruchtig-süßen Dingle Single Malt und einem vollmundigen Single Pot Still ist der erste dauerhaft verfügbare Dingle 10 y.o. dabei – einer der ältesten Whiskys der Destillerie. Aus Bourbon-, Port- und Pedro-Ximénez-Sherryfässern geschmiedet, liefert er eine üppige Balance aus Pflaumen, Orangenblüten, Karamell und warmer Würze.

Wir verlosen 4 x 1 Flasche des neuen Dingle Distillery 10 y.o. Single Malt Irish Whiskey!

Dingle Distillery 10 y.o. Single Malt Irish Whiskey (46,5% vol., 0,7 Liter): unabhängiger Single Malt von Irlands Westküste; langsam dreifach destilliert; im mild-maritimen Klima in Bourbon Casks (65%), Port Casks (30%) und Pedro Ximénez Sherry Casks (5%) gereift; üppig und ausbalanciert; weder gefärbt noch kühlfiltriert

Tasting Notes:

Nase: Satte Wellen von dunklen Früchten und gedünsteten Pflaumen.

Gaumen: Üppig geschichtet mit Ingwerplätzchen und genussvoller Schwarzwälder Kirschtorte.

Nachklang: Weicher Butterscotch, zarte Orangenblüte und sich entwickelnde fruchtige Gewürze.

Und so gewinnen Sie eine von vier Flaschen des neuen Dingle Distillery 10 y.o. Single Malt Irish Whiskey!

Beantworten Sie einfach die nachfolgende Gewinnfrage: an welchem Meer liegt Dingle?

A: am Atlantik

B: am Pazifik

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net und zwar mit dem Betreff „Dingle“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 16. November 2025, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir den Gewinner der Preise und geben sie am 17. November 2025 bekannt. Der Gewinn wird durch unseren Partner Kirsch Import versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage richtig beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Dingle“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 16. November 2025, 23:59 Uhr. Die Gewinner/die Gewinnerinnen werden am 17. November 2025 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Kirsch Import sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Kirsch Impor versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Team von Whiskyexperts