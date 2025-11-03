A dream within a dream – Schottland 2026 – Panoramakalender jetzt erhältlich

Der mittlerweile bereits 23. Schottland-Panoramakalender von Gudrun und Heinz Fesl ist jetzt erhältlich. Und auch für das Jahr 2026 gibt es diesen als Wand- und auch als Tischversion.

Alle Informationen zu „A dream within a dream – Schottland 2026“, einige Beispielseiten sowie die Bezugsquelle finden Sie im nachfolgenden Text:

A dream within a dream – Schottland 2026: Fesl´s Whisky – Schottland – Panoramakalender

Der 23. Schottland-Panoramakalender der Fesls trägt den schönen Titel „A dream within a dream“ – angelehnt an ein Gedicht von Edgar Allan Poe, in dem es um die Flüchtigkeit der Dinge geht. Und auch das nächste Jahr wird an uns vorbeiziehen – diesmal aber mit besonders beeindruckenden Bildern aus Schottland!

Einzigartige alte Aufnahmen von Ardbeg, Bruichladdich, Aberfeldy ergänzen aktuelle von Nc’Nean, Kingsbarns und Fettercairn. Und auch die Kelpies, das Up Helly Aa auf den Shetlands, Winteraufnahmen der Highlands, Castles und Leuchttürme und eine beeindruckende Nachtaufnahme von Edinburgh wissen zu beeindrucken.

Der Wandkalender besteht wie seine Vorgänger aus 13 Panoramabildern (45 x 17 cm) und Detailbildern (15 x 11 cm bis 22 x 11 cm) für 13 Monate. Jeder Monat ist mit Sinnsprüchen in gälischer, englischer und deutscher Sprache versehen. Der Kalender hat aufgeklappt die Maße 49 x 44 cm.

Zusätzlich ist auch dieses Jahr wieder ein praktischer Tischkalender „Treasures of Scotland 2026“ erhältlich – in der praktischen Klappbox aus Kunststoff. Er hat ebenfalls 13 Monate und ist beidseitig im Panoramaformat (ca. 19 x 11 cm) mit 26 unterschiedlichen Motivschwerpunkten zu Whisky und Landschaften Schottlands bedruckt.

Die Preise konnten mit 34,90 € und 10,90 € beibehalten werden. Wie immer gehen bei Direktbestellungen 15% an das Waldpiraten Camp der deutschen Kinderkrebshilfe und an das Münchner Kinderhospiz.

Liebhaber der schottischen Lebens- und Whiskykultur finden den Kalender ebenso wie Informationen zu den Händlern und Einblicke in die Fotos unter: www.heinz-fesl.de.