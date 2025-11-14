Auch für das Jahr 2026 erscheint wieder der Bildkalender „Scotland – Land of Whisky“ von Michael Schmidt. Das Kalenderdesign mit englischsprachigem Kalendarium entstand in Zusammenarbeit mit dem Wiesbadener Grafiker Ulrich Klein, der das Atelier K.Design leitet. Der Kalender im Format DIN A4 kostet 16,50 Euro, die große DIN-A3-Version 25,95 Euro. Erhältlich ist er im Buchhandel oder direkt bei Michael Schmidt unter der Homepageadresse www.macschmidt.de.

Mehr zum Bildkalender „Scotland – Land of Whisky“ 2026 finden Sie hier:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Auf zu den wilden Hebrideninseln!

Der neue Bildkalender „Scotland – Land of Whisky“ 2026 ist da

Kupfer und poliertes Messing glänzen magisch im Sonnenlicht, das durch kunstvolle Glasfenster fällt. Der „Still Room“ der Benbecula-Brennerei mit seinen mächtigen Brennblasen und ist ein wahrer Glaspalast. Zu finden ist das architektonische Juwel auf den Äußeren Hebriden. In der wilden Insellandschaft entsteht gerade eine neue Whiskykultur, die der Fotograf Michael Schmidt aus Langen bei Frankfurt am Main mit seiner Kamera erkundet hat. Für seinen neuen „Scotland – Land of Whisky“ Bildkalender hat er sich während des Sturms ins Fasslager der North Uist Brennerei begeben und deren Whiskymacher beim Fasstransport abgelichtet. „Draußen tobte Sturm Floris, der Wind schob Mülltonnen vor sich her und währenddessen arbeitete das Destilliere-Team im Fasslager einfach weiter und rollte die wertvollen Fässer zum Transport hinaus“, erinnert sich Schmidt. Den dazugehörigen Whisky wird es erst in ein paar Jahren geben, denn die Brennerei hat erst vor kurzem mit dem Whiskymachen begonnen.

Michael Schmidt ist ein Kenner der schottischen Landschaft und Kultur. Er hat zwei Jahre in Glasgow gelebt und kommt immer wieder zurück. Unter anderem war er als Korrespondent und Reiseleiter tätig. Im Rhein-Main-Gebiet veranstaltet er regelmäßig Whiskyseminare und befasst sich auch journalistisch mit Schottland und Whisky.

Die schönsten seiner Bilder landen im Kalender. Dieses Jahr stehen die Äußeren Hebriden mit Motiven von Harris, North Uist und Benbecula im Fokus. Außerdem geht es zum winterlichen Glen Coe und auf den höchsten Berg Großbritanniens, den Ben Nevis. Auch Schafe und Hochland-Rinder tummeln sich auf den 12 Kalenderseiten. Weit weg von der Highland-Wildnis erscheinen die Kalendermotive von den Ruinen der Kathedrale von Elgin und das architektonisch beindruckende Häusermeer der schottischen Metropole Glasgow.

Das Kalenderdesign mit englischsprachigem Kalendarium entstand in Zusammenarbeit mit dem Wiesbadener Grafiker Ulrich Klein, der das Atelier K.Design leitet. Der Kalender im Format DIN A4 (ISBN 978-3-00-084282-5) kostet 16,50 Euro, die große DIN-A3-Version (ISBN 978-3-00-084283-2) 25,95 Euro. Erhältlich ist er im Buchhandel oder direkt bei Michael Schmidt unter der Homepageadresse www.macschmidt.de.

Über mich

Michael Schmidt, Jahrgang 1974, arbeitet in der Kommunikationsabteilung des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain. Darüber hinaus ist er als Reporter und medienpädagogischer Dozent tätig. Schmidt beschäftigt sich journalistisch und fotografisch mit Schottland. Er hat zwei Jahre im schottischen Glasgow gelebt und war dort als Korrespondent für deutsche Medien und als Reiseleiter tätig. Seine Themen sind neben der Whiskyproduktion und –vermarktung erneuerbare Energien, Medien, Kirche sowie Politik und Geschichte Schottlands. Im Rhein-Main-Gebiet veranstaltet er regelmäßig Whiskyverkostungen und hält Multimedia-Vorträge über seine zweite Heimat Schottland.