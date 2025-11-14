Nach den drei Abfüllungen von North Star Spirits, in kleiner Stückzahl exklusiv abgefüllt für die Scottish Whisky Experience (SWE) in Edinburgh, kommt nun auch die neue Cask Series 026 von North Star Spirits über den Importeur Sansibar-Whisky nach Deutschland.

Alle Details zu den sechs neuen Abfüllungen des Indie Bottlers inklusive der Tasting Notes finden Sie in der Aussendung von Sansibar-Whisky:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Sansibar-Whisky bringt die neue Cask Series 026 von North Star Spirits auf den deutschen Whiskymarkt

Im Rahmen ihrer hochkarätigen Abfüllungen präsentiert North Star Spirits mit der Cask Series 026erneut eine sorgfältig zusammengestellte Kollektion unabhängig abgefüllter Whiskys, die durch Fassstärkenabfüllung, natürliche Farbe und keine Kühlfiltration charakterisiert sind. Die Serie steht wieder einmal exemplarisch für das Streben nach Charakter, Regionalität und Individualität – und lädt dazu ein, die unterschiedlichen Stilrichtungen einzelner Brennereien sowie ihre Fass- und Reifungseinflüsse detailliert zu erkunden.

Blended Scotch Whisky 26 Jahre

Ein Blend mit Geschichte und Tiefe: Für diese vielschichtige Komposition aus dem Hause North Star Spirits wurden erlesene Whiskys vereint, die bereits im April 1999 destilliert wurden. Nach langer Reife in einem ausgewählten Refill Butt entstand ein Whisky, der im Jahr 2025 mit 44,2 % vol., ungefiltert und ohne Farbstoffe abgefüllt wurde – ein klassischer Blend mit Seele.

Nase: Einladend und nostalgisch – erinnert an alte Kommoden und staubige Lagerhäuser, in denen Geschichte atmet.

Gaumen: Dunkle Schokolade, Nelken und Muskatnuss verweben sich mit zähem Toffee – ein warmer, würziger Dialog.

Abgang: Sanft und harmonisch – genau das, was man sich von einem klassischen Blend erträumt.

Benriach 10 Jahre

Im Herzen der schottischen Speyside, unweit der Stadt Elgin, liegt die traditionsreiche Benriach Brennerei. Gegründet im Jahr 1898 von John Duff, musste sie nur zwei Jahre später infolge der Whiskykrise ihre Tore schließen – ein Stillstand, der bis 1965 anhielt. Mit der Wiederaufnahme der Produktion begann eine neue Ära, die Benriach zu einer festen Größe in der Whiskywelt machte. Heute ist die Brennerei Teil der Brown-Forman-Gruppe, zu der auch GlenDronach und Glenglassaugh gehören. Benriach ist bekannt für ihren facettenreichen Stil – von fruchtig und cremig bis hin zu elegant rauchig. Diese Vielfalt, gepaart mit handwerklicher Präzision, hat der Brennerei internationale Anerkennung eingebracht.

Dieser 10-jährige Benriach wurde im November 2014 destilliert und reifte ein Jahrzehnt lang in einem Oloroso Hogshead, bevor er 2025 mit kräftigen 53,5 % Vol. abgefüllt wurde – selbstverständlich ungefärbt und ohne Kühlfiltration.

In der Nase: entfaltet sich der Duft von frisch gebackenem Apfelkuchen, gefüllt mit saftigen, in Brombeeren geschmorten Äpfeln.

Am Gaumen: zeigt sich derselbe Apfelkuchen, nun warm serviert, mit einer feinen, überraschenden Marzipannote – ein köstliches Zusammenspiel.

Der Abgang: rundet das Erlebnis ab: die süße Glasur verbindet sich harmonisch mit den tiefen Oloroso-Noten und hinterlässt einen anhaltend eleganten Eindruck.

Linkwood 9 Jahre

Die Linkwood Brennerei liegt in Elgin, im Herzen der Speyside, und wurde 1821 von Peter Brown gegründet. Sie ist heute Teil des Diageo-Konzerns und bezieht ihr reines Quellwasser aus den Springs of Milbuies. Linkwood steht für den klassischen Speyside-Stil – weich, fruchtig und blumig, mit Anklängen von Apfel, Honig und frischem Gras. Dieser Whisky wurde im Februar 2016 destilliert und nach neun Jahren Reifezeit im Jahr 2025 mit 52,9% abgefüllt – selbstverständlich ungefärbt und ohne Kühlfiltration. Er entstand aus einer Vermählung von drei Oloroso Octaves und zwei Oloroso Refill Hogsheads.

Nase: Erinnerungen werden wach – ein Duft wie aus der Tasche von Omas Regenmantel, gefüllt mit Aniskugeln – eigenwillig, nostalgisch und überraschend angenehm.

Gaumen: Typisch Linkwood – blumig und fruchtig, doch hier begleitet von einer intensiven Sherrynote, die an Lackschutz und feine Öle erinnert – elegant, leicht petrolartig und wunderbar komplex.

Abgang: Ein Whisky, der zum Innehalten einlädt – ausdrucksstark, charaktervoll und eine Erinnerung daran, wie besonders diese Branche sein kann.

Inchfad – Loch Lomond 18 Jahre

Die Loch Lomond Brennerei liegt in Alexandria am südlichen Ende des gleichnamigen Sees und wurde 1966 gegründet. Heute gehört sie zur Loch Lomond Group und ist bekannt für ihre technische Vielfalt: Durch den Einsatz von Pot Stills und Coffey Stills kann sie eine beeindruckende Bandbreite an Whisky-Stilen erzeugen. Neben Marken wie Inchmurrin und Inchmoan steht Inchfad für die torfigste Seite der Brennerei – kräftig, erdig und rauchig im Charakter. Das Wasser stammt direkt aus dem Loch Lomond, und die Whiskys zeichnen sich durch ihren fruchtigen, leicht öligen Stil mit maritimen Noten aus. Dieser Inchfad wurde im April 2007 destilliert und nach langer Reifezeit im Jahr 2025 mit 51,1 % Vol. abgefüllt – selbstverständlich ungefärbt und ohne Kühlfiltration.

Nase: Verlockende Aromen von karamellisierten Cashewnüssen steigen in die Nase – süß, nussig und leicht geröstet.

Gaumen: Eine trockene Oloroso-Nussigkeit entfaltet sich, begleitet von einem vollmundigen Nuss-Kick, der Wärme und Tiefe bringt.

Abgang: Vielschichtig und spannend – Zimt, Nelken und eine feine Note von McCowan’s Highland Toffee verleihen dem Finale eine köstlich würzige Süße.

Caol Ila 18 Jahre

Die Caol Ila Brennerei liegt malerisch an der Nordostküste der schottischen Insel Islay und wurde 1846 von Hector Henderson gegründet. Ihr Name bedeutet auf Gälisch „Sound of Islay“ und verweist auf die Meerenge zwischen Islay und Jura. Heute gehört sie zum Konzern Diageo und ist die größte Brennerei der Insel. Caol Ila bezieht ihr Wasser aus dem Loch nam Ban und ist bekannt für ihre charakteristischen, rauchig-torfigen Whiskys, die dennoch eine gewisse Eleganz und Balance bewahren. Dieser 18-jährige Whisky wurde im März 2007 destilliert und nach einer langen Reifezeit in einem Pinot-Noir-Fass im August 2025 ungefärbt und ohne Kühlfiltration mit 54,4% abgefüllt.

Nase: Ein markanter, nostalgischer Eindruck – der Duft erinnert an Zweitakt-Abgase einer alten Suzuki ER 50, die sich durch nasse Fichten den Hang hinaufarbeitet.

Gaumen: Nach 18 Jahren Reife hat sich der kräftige Torf harmonisch eingebunden. Die Reifung in französischer Eiche verleiht dem Whisky eine sanfte Struktur und eine komplexe Aromenvielfalt, die elegant auf der Zunge verweilt.

Abgang: Trocken und cremig, mit einem anhaltenden Torfton, der lange nachklingt und die Tiefe dieses außergewöhnlichen Whiskys betont.

Aultmore 12 Jahre

Die Aultmore Brennerei liegt in der Speyside, unweit von Keith in Banffshire, und wurde 1895 von Alexander Edward gegründet. Ihr Name stammt aus dem Gälischen und bedeutet „großer Bach“, ein Hinweis auf die klare Wasserquelle, den Auchinderran Burn. Die Brennerei verfügt über vier Brennblasen und produziert jährlich etwa 2–3 Millionen Liter reinen Alkohol. Ein Großteil der Produktion fließt in Blended Whiskys, weshalb Single Malt Abfüllungen vergleichsweise selten sind.

Dieser 12 Jahre alte Whisky wurde im Mai 2013 destilliert und reifte in einem First Fill Hogshead bis August 2025. Er wurde ohne Kühlfiltration und Farbstoff in natürlicher Fassstärke von 57,7 % Vol. abgefüllt.

Nase: Der Duft erinnert an eine moosbedeckte Sumpflandschaft, durchzogen von Pfirsich- und Aprikosenaromen, die eine leichte, fruchtige Frische verleihen.

Gaumen: Cremig und zugleich kräftig, entfaltet sich eine Kombination aus salzigem Haferflockenmüsli und einem Hauch von braunem Zucker, ergänzt durch die feinen, trockenen Noten von Pfirsichflaum.

Abgang: Langanhaltend, elegant trocken, mit einer subtilen Fruchtsüße, die den Charakter der Speyside harmonisch widerspiegelt.

Mit der Cask Series 026 beweist North Star Spirits einmal mehr, dass unabhängige Abfüller die Whiskywelt mit Leidenschaft, Vielfalt und Charakter bereichern können. Jede der vorgestellten Abfüllungen – vom komplexen 26-jährigen Blended Scotch bis zum markanten Caol Ila 18 Jahre – erzählt ihre eigene Geschichte und zeigt, wie unterschiedlich Herkunft, Fasswahl und Reifezeit den Stil eines Whiskys prägen können. Ob fruchtig und elegant wie der Benriach 10 Jahre, sherrybetont und tiefgründig wie der Linkwood 9 Jahre, kräftig-rauchig wie der Inchfad 18 Jahre, oder klassisch und harmonisch wie der Blend 26 Jahre – die Serie demonstriert eindrucksvoll, wie viel handwerkliches Können und sensorisches Feingefühl in jeder Flasche steckt.

Die Abfüllungen sind bei ausgewählten Händlern in Deutschland erhältlich.