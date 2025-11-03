Whiskykennerei Frankenbach mit eigenem Bottling zum 10-jährigen Jubiläum

Zu ihrem 10-jährigen Jubiläum dachten sich die Whiskykennerei Frankenbach etwas Besonderes aus und stellten heute ihren Glenmosset 8 yo vor. Alle Einzelheiten und Details zu dieser Abfüllung (die nicht die Letzte sein soll) sowie die Bezugsmöglichkeit erfahren Sie im folgenden Infotext:

Whiskykennerei Frankenbach mit Glenmosset 8 yo zum 10-jährigen Jubiläum

Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der Whiskykennerei Frankenbach haben sich die beiden Freunde Christoph Golisch und Michael Württemberger auf der Village 2025 etwas Besonders ausgedacht.

Sie entschieden sich für ein kleines Fässchen Glenmosset First Fill Sherry Octave von The Single Cask, dass auch noch zufällig im Gründungsjahr des Frankenbacher Whiskyabend destilliert wurde. Heute wurde der Traum wahr und die beiden holten das Fass persönlich in Nürnberg ab. Zuvor wurde aber nochmals probiert und wir alle stellten einstimmig fest…“Ist noch besser geworden als er so schon war“!

Diese Abfüllung ist selbstverständlich nur über die Whiskykennerei Frankenbach für 125 Euro zu bekommen.

Kontakt über www.whiskykennerei-frankenbach.de

Wir wünschen der Whiskykennerei Frankenbach und der Metzgerei Württemberger viel Spaß mit ihrem ersten eigenen Fass.

Es soll ja nicht das Letzte sein….