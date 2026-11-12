Schon bald erhältlich: Glengoyne 2013 Vintage Pedro Ximénez Cask Edition

Weil Vorfreude ja bekanntlich zu den schönsten Freuden zählt, möchten wir Sie schon jetzt über einen neuen Glengoyne informieren, der gesichert in absehbarer Zeit auch in den deutschen Fachhandel kommen wird: Der Glengoyne 2013 Vintage Pedro Ximénez Cask Edition ist ein mit 47,7% vol. Alkoholstärke abgefüllter Single Malt aus der ikonischen Highland-Brennerei, der in Oloroso Sherry Casksund Refill Sherry Casks und den namensgebenden Pedro Ximénez (PX) Sherry casks.

Der Geschmack ist wie immer bei Glengoyne sehr von den Sherryfässern bestimmt. Die Tasting Notes dazu:

Nase: Leder, frisch gepresster Apfelsaft, mit Nelken gespickte Orangen, Milchschokolade, Kuchenteig, Haselnussaufstrich

Gaumen: Reich an festlichen Früchten, Cranberry-Sauce, Zimt und leicht eingekochten Erdbeeren

Finish: Lang anhaltend, mit wärmenden Gewürzen, schokoladigem Melasse-Toffee und Rosinen

Vom neuen Glengoyne 2013 Vintage Pedro Ximénez Cask Edition wird es weltweit 9000 Flaschen geben, davon auch eine gute Anzahl in Deutschland. Der Preis sollte recht angenehm ausfallen – in UK beträgt er 70 Pfund, bei uns dann wegen geringerer Steuerlast wohl etwas niedriger. Wann genau der Glengoyne 2013 Vintage Pedro Ximénez Cask Edition bei uns erhältlich sein wird, können wir noch nicht sagen – müssten wir raten, dann würden wir meinen, er könnte noch vor Weihnachten in den Regalen landen…