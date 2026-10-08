Glengoyne veröffentlich Teapot Dram Batch #12 (mit Tasting Video)

Glengoyne hat heute die 12. Abfüllung des Glengpyne Teapot Dram veröffentlicht – exklusiv aus first-fill sherry casks und abgefüllt in der natürlichen Fassstärke von 5.92%. Zur Zeit ist die Abfüllung nur in UK erhältlich, aber Glengoyne schreibt, dass man gerade dabei ist, ein Kontingent auch nach Europa zu bringen. Sobald ein Datum für europäische Kunden feststeht, wird man sie (und uns) benachrichtigen.

Hier die Tasting Notes:

Nose: Toasted marshmallow, cinnamon and toffee popcorn give way to demerara sugar, strawberry bonbons and a fresh touch of spearmint.

Palate: Bright layers of raspberry compote, blackcurrants and baked apples unfold alongside Medjool dates and rich sherry sweetness.

Finish: Long and lingering, with gentle tannins, stewed dark berries and sticky toffee sauce.

Zum Glengonye Teapot Dram Batch #12 gibt es auch ein sehr schönes Tasting Video mit Brand Ambassador Gordon Dallas, das Sie hier oder auf Youtube sehen können: