Bowmore bringt neue Ausgabe der The Devil’s Casks Serie

Sie war (in Teilen) legendär – die Bowmore The Devil’s Casks Serie – und jetzt, nach der Erstausgabe in 2013 und 2015 bringt die Islay-Destillerie Bowmore die Devil’s Casks Serie wieder zurück – mit zwei neuen Abfüllungen: Bowmore The Devil’s Casks 10 Year Old und den Bowmore The Devil’s Casks 22 Year Old. Allerdings gibt es dazu eine gute und eine schlechte Nachricht: die schlechte ist, dass dies ein exklusiver Release für The Whisky Shop in London ist. Die gute Nachricht: Man liefert von dort auch nach Europa.

Der Bowmore The Devil’s Casks 10 Year Old lagerte zunächst in First-Fill-Oloroso-Sherryfässern und erhielt danach ein Finish in First-Fill-Pedro-Ximénez-Fässern. Er bietet vielschichtige Aromen von dunklen Früchten und Früchtekuchen, eingebettet in Noten von Kakao und Ahornsirup, durchzogen von der für Bowmore typischen Rauchnote.

Der Bowmore The Devil’s Casks 22 Year Old reifte 22 Jahre lang in First-Fill-Oloroso- und -Pedro-Ximénez-Sherryfässern, um dann ein abschließendes Finish in Refill-Oloroso-Fässern zu erhalten. Er stammt aus zwei Fässer der damaligen Serie, die nochmals 10 Jahre lang gereift wurden. Der Whisky ist in Fassstärke abgefüllt und zeichnet sich durch bemerkenswerte Tiefe und Komplexität aus; Aromen von gerösteten Früchten und Melassesirup gehen dabei in herzhafte Noten von salziger Eiche und Lakritz über.

Dazu Dr. Calum Fraser, als Master Blender bei Suntory Spirits für die irischen und schottischen Whiskys zuständig:

“The Devil’s Casks became one of Bowmore’s most memorable modern limited editions, combining Bowmore folklore with an intensely rich, flavour-led expression of the distillery’s character. The robust, sweet, dark-fruit influence of Sherry casks melded beautifully with Bowmore’s coastal peat smoke and maritime salinity. Revisiting the series more than a decade later gave us the opportunity to explore what made those original whiskies so distinctive, while offering Bowmore devotees the chance to once again experience these gone, yet far from forgotten, gems.”

Der Bowmore The Devil’s Casks 10 Year Old kostet 70 Pfund, der Bowmore The Devil’s Casks 22 Year Old 380 Pund – beide sind ab 16. Oktober bei The Whisky Shop auf dieser Seite verfügbar – ab 1. Dezember dann auch in der Destillerie.