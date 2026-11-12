TTB-Neuheit: Longrow 114° Proof Batch #3

Nach der ersten Veröffentlichung im Jahr 2024 (wir haben darüber hier berichtet) hat die Serie des Longrow 114° Proof nun bereits die dritte jährliche Ausgabe erreicht. Der limitierte und mit 57% vol. Alkoholstärke abgefüllte Campbeltown Single Malt stammt wiederum aus einer Kombination von Bourbon- und Weinfässern (wahrscheinlich Rotwein), das zumindest verraten die Label, die auf der us-amerikanischen TTB-Datenbank jetzt aufgetaucht sind. In der Erstausgabe war die Angabe (Pinot Noir) übrigens noch etwas spezifischer als jetzt beim Longrow 114° Proof Batch #3 – was auf verschiedene Rotweinfass-Typen hindeuten könnte.

Hier jedenfalls die Etiketten für Sie: