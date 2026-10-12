Serge verkostet: Ein Glengoyne-Trio

Eine Besonderheit der Brennerei Glengoyne: Sie liegt sowohl in der schottischen Whisky-Region Lowlands als auch in der Regiom Highlands. Auch wenn Serge Valentin, wie er heute nochmals erwähnt, die Whiskys dieser Destillerie gerne verkostet: Häufig finden wir diese nicht in den täglichen Verkostungen auf Whiskyfun.

Ein Grund hierfür ist sicherlich auch, dass die Glengoyne-Malts nur gelegentlich bei unabängen Abfüllern zu finden sind. Den Abschluss der heutigen Session bildet ein Signatory Vintage Bottling, das eine sehr gute Bewertung erhält. Zwei Punkte mehr vergibt an die aktuelle Brennerei-Abfüllung Glengoyne 17 yo ‘Scottish Oak’. Komplettiert wird die Verkostung durch eine ältere Version des Glengoyne 10 yo. Ihre Bewertung sowie die zwei weiteren Bottlings in der Übersicht:

Abfüllung Punkte

Glengoyne 10 yo (40%, OB, +/-2005) 80 Glengoyne 17 yo ‘Scottish Oak’ (51.6%, OB, 2026) 87 Glengoyne 11 yo 2014/2026 (55%, Signatory Vintage, Cask Strength Collection, 1st fill bourbon barrel, cask #700443, 234 bottles) 85