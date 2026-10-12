Neu in den USA: Taketsuru Pure Malt Essentials 2026

Anfang April stellten wir Ihnen die Etiketten des Taketsuru Pure Malt Essentials 2026 vor. Und konnten noch nicht sagen, wann und wo dieser Whisky erhältlich sein wird. Nun hat Nikka die Einführung dieser Abfüllung angekündigt. Taketsuru Pure Malt Essentials 2026 erscheint in den USA, ist auf 1.200 Flaschen limitiert und erhält eine UVP von 249,99 US-Dollar.

Mir diesem Bottling startet Nikka eine neue Reihe. Mit einer limitierten jährlichen Abfüllung bis zum Jahr 2030, dem 30. Jubiläum der Marke Taketsuru Pure Malt, taucht Nikka tief in die Essenz von Taketsuru Pure Malt ein, wie es bei One more dram heißt. Die erste Ausgabe der Essentials-Reihe rückt die auf Hokkaido gelegene Yoichi-Destillerie, dem Geburtsort von Nikka, in den Mittelpunkt. Sie hebt das dort praktizierte Verfahren der direkten Befeuerung der Brennblasen mit Kohle hervor. Die Edition 2026 vereint Whiskys der Destillerien Yoichi und Miyagikyo. Diese wurde im Jahr 2000 – dem Einführungsjahr von Taketsuru Pure Malt – destilliert.

Official tasting notes

Aroma: Malty and gently toasty, showing subtle notes of baked cookies; sweet-tart nuances reminiscent of apricot jam and a calm, well-matured oak presence come together in quiet harmony.

Palate: Full-bodied and rich; the natural sweetness of malt is seamlessly integrated with the depth of peat, revealing a layered palate with quiet complexity.

Finish: Pleasant and lingering; malt sweetness continues gently, accompanied by soft peat notes and a subtle, slightly bitter oak nuance, before calmly fading away.

Jede Ausgabe der Essentials-Serie erhält ein auf das jeweilige Thema abgestimmtes Etikett. Die Edition 2026 ist in der für Yoichi Single Malt charakteristischen Farbe gehalten: einem traditionellen japanischen Indigoblau.