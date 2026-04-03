TTB-Neuheit: Nikka Taketsuru Pure Malt 2026

Aus Japan sollte in absehbarer Zeit ein neuer Nikka-Whisky kommen, der zumindest in den USA, aber vielleicht auch in Europa veröffentlicht werden könnte: Der Nikka Taketsuru Pure Malt 2026 ist dem Gründer von Nikka, Masataka Taketsuru gewidmet, der in Schottland die Kunst des Destilleriens erlernte und seine Fertigkeiten nach Japan mitbrachte. Er ist die erste von fünf limitierten Veröffentlichungen in der Essentials-Serie, die – wenn wir die Logik des Etiketts richtig verstehen – in jährlicher Frequenz erscheinen sollen.

Aufmerksame Leser werden sich vielleicht an eine andere Sonderausgabe des Nikka Taketsuru Blends erinnern, den Nikka Taketsuru Grande für den Global Travel Retail, über den wir im Vorjahr berichteten.

Die erste Ausgabe stellt die traditionelle Befeuerung der Stills mit Kohle bei Yoichi in den Mittelpunkt – etwas, was dort in der Brennerei nach wie vor zum Teil betrieben wird, um den traditionell kräftigen, öligen Stil zu erzielen. Um heutige Umweltauflagen zu erfüllen, reinigt man den dabei entstehenden Rauch durch Trockenabscheider. Als Pure Malt ist er eine Mischung von Single Malts aus den Destillerien Yoichi in Hokkaido und Miyagikyo in Sendai

Aber zurück vom Ausflug in technische Themen: Der neue Nikka Taketsuru Pure Malt 2026 soll laut Etikett sanfte Aromen reifer Fässern in der Nase bringen, am Gaumen dann malzige Süße und torfige Tiefe, das Finish soll süß und subtil bittersüß sein.

Wann der mit 43% vol. Alkoholstärke abgefüllte Nikka Taketsuru Pure Malt 2026 erhältlich sein wird, können wir Ihnen noch nicht sagen, aber die Etiketten zu ihm, die können wir Ihnen zeigen: