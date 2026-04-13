Wer gewinnt eine von 12 Flaschen des Newcomers Nikka Frontier – und ist bei den Ersten, die ihn genießen? Wir verraten es!

Mit unserem letzten Gewinnspiel konnten wir sage und schreibe gleich zwölf Gewinnerinnen und Gewinner glücklich machen – dank unseres Gewinnspielpartners Kirsch Import. Er bringt nämlich einen brandneuen japanischen Whisky nach Deutschland – von einem der renommiertesten Erzeuger in Japan mit fast 100 Jahren Tradition: Nikka. Dort hat man den neuen Nikka Frontier kreiert – einen Blended Whisky mit satten 51 Prozent Malt-Anteil (mit viel Torfmalt aus Yoichi) und ebenso satten 48% vol. Alkoholgehalt. Das garantiert ein intensives Genusserlebnis – das Sie bereits vor dem Marktstart gewinnen konnten.

Wir bedanken uns für die rege Teilnahme – und hatten diesmal eine richtig lange Verlosungssession, denn 12 Gewinner wollen erst einmal gezogen und überprüft werden. Aber wir haben es pünktlich wie immer geschafft und können Ihnen die Preisträger jetzt vorstellen.

Aber zunächst natürlich noch einmal die Infos zum neuen Whisky aus Japan:

Vielfalt aus Fernost: Nikka

Wer zur Wurzel japanischer Whiskys auf schottischem Niveau gehen will, muss auf die Insel Hokkaido reisen. Im nasskalten Norden Japans gründete der „Vater des japanischen Whiskys“, Masataka Taketsuru, im Jahr 1934 mit Yoichi seine erste eigene Brennerei. Bis heute entsteht dort sowie am jüngeren Standort Miyagikyo aus der Kombination von verschieden geformten Pot Stills, zwei Coffey Stills sowie teils getorften Malt- und Grain-Destillaten eine imposante Whisky-Vielfalt.

Japans Whisky-Pionier: Masataka Taketsuru

Die Geschichte einer der einflussreichsten Größen der japanischen Whisky-Branche begann im Jahr 1918. Ein junger Masataka Taketsuru, Spross eines Sake produzierenden Familienbetriebs, verließ als einer von wenigen seiner Landsmänner zu dieser Zeit Japan, um in Schottland die Geheimnisse der Whiskydestillation zu studieren. Als er 1920 in seine Heimat zurückkehrte, brachte er in Japan einzigartiges Know-how mit – und legte mit Nikka den Grundstein für japanischen Whisky nach schottischen Standards.

Nikka-Neuland betreten: Frontier

Der neue Nikka Frontier beschreibt den Moment des Aufbruchs – ganz wie ihn Nikka-Gründer Masataka Taketsuru vor seiner Schottlandreise erlebt haben muss. Seinem Pioniergeist ist die neue Abfüllung gewidmet: ein Blended Whisky, der selbstbewusst die Tür ins „Nikkaversum“ öffnet. 51 Prozent Malt-Anteil, darunter überwiegend kräftiger Torfwhisky aus der ersten Nikka-Brennerei Yoichi, und ungefilterte 48 Volumenprozente transportieren Noten von Marmelade, üppigem Malz, angenehmem Rauch und weicher, süßer Eiche in Rocks-Gläser oder Highballs.

Jetzt als eine*r der Ersten verkosten: Wir verlosten 12 x eine Flasche des Newcomers Nikka Frontier! (Hinweis: So neu, dass der Versand ab ca. Mitte April startet.)

Nikka Frontier, Blended Whisky (48% vol., 0,5 Liter): mindestens 51% Malt-Anteil, davon überwiegend Torfmalz der Yoichi Distillery; samtig, fruchtig, kraftvoll und rauchig; nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:

Nase: Fassgereiftes Aroma, fruchtige Noten von Marmelade, vollmundiges Malz und angenehmer Rauchcharakter.

Gaumen: Weiches, vollmundiges Mundgefühl, mit der Süße reifer Früchte, die die herbe Torfnote harmonisch balanciert.

Nachklang: Anhaltende, sanfte und süße Eichennote.

Und eine der 12 Flaschen Nikka Frontier gewonnen haben:

Kurt Blenk aus 67706 Krickenbach

Lukas Konrad aus 86150 Augsburg

Bruno Maß aus 23568 Lübeck

Erika Kremer aus 97475 Zeil

Christoph Hilbert aus 63820 Elsenfeld

Markus Schlegel aus 90596 Schwanstetten

Tina Strasser aus 42477 Radevormwald

Eva Salchow aus 01187 Dresden

Oswald Vonbirn aus 63486 Bruchköbel

Heribert Kramlich aus 84130 Dingolfing

Dorothea Behrendt aus 18573 Altefähr

Carsten Lübke aus 44135 Dortmund

Wir gratulieren den Gewinnern ganz herzlich Der Gewinn wird durch unseren Partner Kirsch Import nach dem Eintreffen der Flaschen in Deutschland sofort versendet.

Und heute geht es gleich weiter mit dem nächsten Gewinnspiel – diesmal wieder aus Schottland, und wieder mit mehreren Gewinnen. Freuen Sie sich drauf – bis bald!

Herzlichst,

Ihr Team von Whiskyexperts