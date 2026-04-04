Seit 2015 können entdeckungsfreudige Whiskygenießer mit den McNeill’s Prototype Experiments interessante Abfüllungen probieren – und auch die #25 macht da keine Ausnahme: Ein insgesamt 6 Jahre alterstark getorfter Single Malt der fast 2 Jahre in einem 1st Fill Pineau des Charentes Cask reifte, um dann noch für ein Jahr in einem 2nd Fill Palo Cortado Cask weiterzureifen.

Was er Ihnen geschmacklich zu bieten hat und wo Sie ihn bekommen, lesen Sie nachstehend:

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Pineau des Charentes & Palo Cortado – McNeill’s Prototype Experiment #25

Die langjährige Secret Islay Experiment Serie von Andy McNeill wird mit einem spannenden Doppelfinish fortgesetzt.

Anfang 2015 wurde das erste Prototype Experiment mit der Nummer #01 ins Leben gerufen. Ganze 11 Jahre später befinden wir uns nun bei Nummer #25! Die traditionsreiche Abfüllungsreihe von Andy McNeill dreht sich um fassstarke, small batch Veredelungen eines jungen Heavily Peated Islay Whiskys im deutschen Fasslager und wartete über die Jahre mit intensiven, kleinen Fässern auf.

Das Experiment #25 besitzt eine bewegte Fasshistorie: Zuerst durfte der stark getorfte Single Malt für 600 Tage in einem 1st Fill Pineau des Charentes Cask reifen und hat dort weinige Honignoten getankt. Für mehr nussige Komplexität zog der Whisky daraufhin in ein 2nd Fill Palo Cortado Cask um und reifte dort noch ganze 378 Tage weiter. Die kombinierte Reifezeit macht das Experiment #25 zum zweitältesten Whisky der Prototype Experiment Serie, wenn man die Nachreifezeit betrachtet.

Tasting Notes vom Abfüller:

Nase: Weinig und dunkel. Schwarzwälder Kirschtorte, Mousse au Chocolat und Torferde. Das P.d.C. Fass zeigt sich mit Salbei-Honig-Butter. Eine maritime Frische lässt auf die grobe Herkunft schließen.

Gaumen: Weich. Progression von Wein zu Nuss zu Schokolade, Röstaromen und schließlich Torf. Der zweite Schluck bringt mehr Nuss, Torf und Weinbrandaromatik. Nun offenbart sich auch eine fortgeschrittene Fruchtigkeit als Zeuge der langen Nachreifezeit: Süße von Honigmelone, Reife von Papaya gepaart mit Säure von gegrillter Ananas – Wundervoll für die jungen 6 Jahre des Whiskys!

Abgang: Ölig und cremig. Torf, Krokant, Honig, Ananas, Macadamianuss. Maritime Frische und Minze. Später kommt Salbeibutter mit italienischen Kräutern, darauf dann Lagerfeuerrauch, erdiger Torf und Nüsse. Insgesamt nicht zu süß, nicht zu sauer, nicht zu herb. Das Experiment #25 macht dank der einzigartigen Fasskombination seinen Namen alle Ehre und überzeugt mit Vielschichtigkeit und erwachsener Aromatik.

Fakten:

Whiskybase ID WB294257 “Experiment #25“ 6 Jahre 56,7% ABV

1st Fill Pineau des Charentes & 2nd Fill Palo Cortado Finish

Nur 71 Flaschen! Samples verfügbar.

Preis: 74,90 € (107,00 € / 1L)

Erhältlich ist der Whisky im Shop von Celtic Events.