Neu im Global Travel Retail: Nikka Taketsuru Pure Malt Grande

Vor drei Jahren gab es im Global Travel Retail schon einmal zwei Whiskys aus der Grande-Serie: die Nikka Yoichi und Miyagikyo Grande. Nun kommt der Nikka Taketsuru Pure Malt Grande dazu, und zwar seit vorgestern im japanischen Travel Retail und dann, ab August 2025 weltweit.

Der Nikka Taketsuru Pure Malt Grande ist eine Spielart des Taketsuru Blends (so wie zum Beispiel der Hibiki Japanese Harmony Master’s Select eine Spielart des normalen Japanese Harmony ist, der nur im Global Travel Retail zu finden ist). Als Pure Malt besteht er nur aus Malt Whisky, und die Komponenten stammen aus den beiden japanischen Brennereien von Nikka Yoichi in Hokkaido und Miyagikyo in Sendai.

Der Taketsuru Pure Malt Grande präsentiert, so Nikka, die hervorragende Trinkbarkeit des „normalen“ Taketsuru, hebt aber die Geschmackskomponenten wie seine Fruchtigkeit eine Stufe höher. Man findet in ihm zusätzlich ein sanftes Eichenaroma mit sanfter Süße und einem angenehm herben Nachgeschmack.

Der Nikka Taketsuru Pure Malt Grande kam mit 45% vol. Alkoholgehalt in die Flasche (der reguläre Taketsuru Pure Malt ist mit 43% abgefüllt) und soll in etwa 85 Euro kosten.