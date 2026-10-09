Zum 31. Oktober hat sich angelsshare-whisky etwas Besonderes und Gruseliges einfallen lassen: Nachdem dies nicht nur Halloween ist, sondern auch Samhain, das keltische Fest der Seelen, veranstaltet man dazu die erste Samhain-Whiskywanderung des Vogtlandes.

Was Sie bei der Wanderung (und danach) erwartet, können Sie hier finden, sowie auch die Info, wie Sie sich anmelden können:

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31. Oktober 2026: Erste Samhain-Whiskywanderung des Vogtlandes

Am 31.10.2026 um 19 Uhr (Reformationstag / Halloween / Samhain) freut sich das Team von angels´share Greiz und Maethe Zwickau, Sie in der Greizer Brückenstraße begrüßen zu dürfen.

Samhain das keltische Fest der Seelen ist der Legende nach, der Tag an welchem die Seelen der Verstorbenen und die der Lebenden am nächsten beieinander sind. Da trifft es sich, dass Sie am Eingang von angels´share eine alte Seele aus dem Clan der MacLeods erwartet. Angus MacLeod ist seit Jahrhunderten dazu verdammt, durch die Zeit und alle Länder der Welt zu wandern, ohne je ruhen zu können. Warum dies so ist, wird er allen Gästen selbst erzählen. Und damit der Abend nicht nur unheimlich, sonder heimelig wird, gibt es zur Geschichte des Clans MacLeod und dessen Legenden, ausgewählte Whiskies aus dem Hause Ian MacLeod. Nach der geistreichen Wanderrunde, schließt der Abend mit einer heissen Schüssel Cock-a-leekie Suppe ab.

maximale Teilnehmerzahl: 30 Personen

Preis pro Person: 39,-€

Anmeldung bitte telefonisch oder unter: info@angelsshare-whisky.de