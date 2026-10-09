Midleton Very Rare startet neue Serie „Rare Wood Collection“ mit limitiertem Whiskey mit Finish in irischen Edelkastanien-Fässern

Er sei eine Premiere für die Kategorie, sagt Midleton über den neuen Midleton Very Rare Irish Chestnut Edition – nach seiner anfänglichen Reifezeit in first-fill und refill Bourbon barrels wurde er noch für 5 Jahre in irischen Edelkastanien-Fässern gefinisht, bevor er mit robusten 56,1% vol Alkoholstärke in die Flasche kam.

Das Holz für die Edelkastanienfässer (auch Maroni genannt, lateinisch Castanea sativa) stammt ausschließlich von den Gründen des Cappoquin Estate in County Waterford. 7 Bäume wurden ausgesucht und gefällt. Die Fässer wurden dann in einer spanischen Küferei zusammengebaut.

Kevin O’Gorman, Master Distiller in der Midleton Distillery sagt über ihn:

“Wood has always played an essential role in shaping the character of our whiskeys, but with Irish sweet chestnut we saw an opportunity to explore something entirely new. Moving beyond traditional oak, we wanted to understand how this exceptional wood could bring a new dimension to one of our finest whiskeys. “That question set us on a journey of discovery spanning nearly a decade, resulting in the world’s first whiskey finished in casks crafted entirely from Irish sweet chestnut.”

Der Geschmack des neuen Midleton Very Rare Irish Chestnut Edition wird wie folgt beschrieben: In der Nase finden sich Noten von rotem Apfel mit Honig, karamellisierter Orangenschale, geschmolzener Schokolade, Toffee-Fudge, Muskatnuss, Zimt und Sandelholz sowie nussige Untertöne. Am Gaumen folgen Noten von süßem Obst, Zitrusfrüchten, Vanille, Schokoladensplittern und weichen Holztanninen.

Die limitierte Abfüllung hat einen unverbindlichen Verkaufspreis von 440 Euro.