Hintergrund

Die meistbewunderten Whiskys 2026 – die komplette Liste von Drinks International

Ein Link auf eine 30 Seiten umfassende Broschüre mit allen Preisträgern - und eine Liste als Überblick

Gestern haben wir ja darüber berichtet, dass Michter’s zum vierten Mal in Folge als meistbewunderter Whisky der Welt ausgezeichnet wurde. Nun ist diese Liste aber eine der Top 50, und wir dachten uns, dass es für Sie interessant sein könnte, alle 50 Preisträger zu kennen – denn diese sind breit gestreut – von Schottland über Finnland bis nach Indien.

Drinks International hat nicht nur eine Liste zusammengestellt, die wir hier als Bild für Sie posten, sondern auch ein 30 Seiten langes Magazin, dass sie online durchblättern können und damit mehr über die 50 meistbewunderten Destillerien und die Art und Weise, wie diese Liste erstellt wurde, erfahren.

Wir empfehlen Ihnen einen Blick darauf – und auf die untenstehende Übersicht:

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SourceDrinks International
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