Neue WhiskysSpeysideVerkostungsnotiz

TTB-Neuheit: Benromach 12yo Exclusively Sherry Cask Matured

Der neue Benromach stammt zur Gänze aus first Fill Sherry Casks und bleibt dem leicht rauchigen Hausstil der Speyside-Brennerei treu

Und auch heute dürfen wir Sie wieder auf eine wahrscheinlich in absehbarer Zeit im Handel befindliche Abfüllung aus der us-amerikanischen TTB-Datenbank aufmerksam machen: Es sieht so aus, als würde die Destillerie Benromach in der Speyside (sie gehört Godron & MacPhail) einen Benromach 12yo Exclusively Sherry Cask Matured auf den Markt bringen, abgefüllt mit 46% vol. Alkoholstärke. Er stammt aus first fill sherry casks, ist – das ist der Hausstil der Brennerei – leicht rauchig und soll nach Früchtekuchen, Himbeeren und Orange sowie zerstoßenem Pfeffer schmecken.

Hier die Etiketten, wie sie in der Datenbank zu finden sind:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf. 
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