TTB-Neuheit: Benromach 12yo Exclusively Sherry Cask Matured

Und auch heute dürfen wir Sie wieder auf eine wahrscheinlich in absehbarer Zeit im Handel befindliche Abfüllung aus der us-amerikanischen TTB-Datenbank aufmerksam machen: Es sieht so aus, als würde die Destillerie Benromach in der Speyside (sie gehört Godron & MacPhail) einen Benromach 12yo Exclusively Sherry Cask Matured auf den Markt bringen, abgefüllt mit 46% vol. Alkoholstärke. Er stammt aus first fill sherry casks, ist – das ist der Hausstil der Brennerei – leicht rauchig und soll nach Früchtekuchen, Himbeeren und Orange sowie zerstoßenem Pfeffer schmecken.

Hier die Etiketten, wie sie in der Datenbank zu finden sind: