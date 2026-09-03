Soeben erschienen: Benromach 12yo Sherry Cask Matured – ein neues Mitglied der Core Range

Als wir Ihnen vor kurzem den TTB-Eintrag des neuen Benromach 12yo Sherry Cask Matured in der TTB-Datenbank vorstellten, wussten wir noch nicht, dass er bereits eine Woche später von der Destillerie offiziell gelauncht wird.Und dass er ein Mitglied der Core Range, also eine permanente Abfüllung werden soll, konnten wir damals ebenfalls noch nicht berichten.

Aber nun ist er mit heutigem Datum in Großbritannien angekündigt worden, und er sollte auch bei uns in Deutschland nicht lange auf sich warten lassen.

Warum in der Core Range? Man hat schlicht genügend Fässer dafür, sagt Benromach Distillery Manager Murdo Mackenzie:

“As our whisky stocks have continued to mature, introducing a 12-year-old single malt has always been part of our long-term vision. It’s allowed us to create a rich whisky with great depth, all while staying true to our distinctive subtly smoky character.”

Der Whisky, der in UK mit 45 Pfund bepreist wird, wurde mit 46% vol. Alkoholstärke abgefüllt, und seine Tasting Notes auf der Webseite der Brennerei lesen sich – un unserer Übersetzung – so:

AROMA: Würzige Zimtschnecken und geschmorte Rosinenaromen führen zu Ingwer und Butterscotch. Darunter Zitrusnoten mit Kakaopulver und sanftem Rauch.

GAUMEN: Reicher Früchtekuchen mündet in lebendige Orangen- und Himbeernoten, ergänzt durch schwarzen Pfeffer, verkohlte Eiche und feinen Rauch.

ABGANG: Mittelkräftig und würzig mit anhaltender schwarzer Johannisbeere, dezentem Menthol und einem Hauch Rauch.

Der neue Benromach 12yo Sherry Cask Matured ist laut Destillerie KEIN Ersatz für den 10yo, er wird diesen in der Core Range ergänzen, auch neben dem 15yo und 21yo . Wenn er dann nach Deutschland kommt, werden wir Sie nochmals gesondert informieren.