Neu von Kirsch Import: The Glenturret Ovation, Best Dram aus Indien & Israel sowie This is a 10-Year-Old Whisky

Auch am heutigen Dienstag können wir Ihnen hier bei Whiskyexperts die Neuheiten im Whisky-Portfolio von Kirsch Import vorstellen.

Zu seinem 50. Jubiläum des Distributors und Importeurs kommt als Germany Exclusive mit The Glenturret Ovation ein 12 Jahre alter getorfter Single Malt aus ältesten noch aktiven Brennerei Schottland nach Deutschland. Eine längere Reise hinter sich haben die beiden Single Casks, die Michel Reick für seine beiden neuen Best Dram Bottlings in Israel und Indien auswählte. Und der Blended Malt This is a 10-Year-Old Whisky, den Compass Box zum zehnjährigen Jubiläim der eigenen Transparenz-Kampgane veröffentlicht, kommt jetzt auch zu uns.

Hier alle weiteren Details, Einzelheiten und Tasting Notes:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Glenturret zum Kirsch-Jubiläum:

Erste exklusive Originalabfüllung

Besondere Anlässe verdienen besondere Anerkennung – zum Beispiel durch eine erstmalige Exklusivabfüllung direkt von der Brennerei. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums von Kirsch Import füllte Schottlands wohl älteste noch aktive Brennerei einen Single Malt nur für den deutschen Markt ab.

Der Glenturret Ovation 12 y.o. wurde aus Torfmalz gebrannt, eine Produktionsweise, die Glenturret 2025 einstellte. Danach durfte der feinrauchige Highlander vollständig in Sherryfässern reifen.

Ausgewogen, lebhaft und strukturiert, entfaltet der nach dem englischen Wort für Beifall benannte Single Malt Aromen von Zitrusfrüchten und karamellisiertem Apfel, gefolgt von süßen Trockenfrüchten, feiner Würze und maßvollem, elegantem Rauch.

Glenturret Ovation 12 y.o. Peated

Germany Exclusive

Alkoholgehalt: 47% | Ohne Farbstoff

Tasting Notes

Aroma: Zitrische Helligkeit vermischt sich mit den warmen Nuancen von Toffee-Apfel und reifen Gartenfrüchten. Eine dezente Würze und fein dosierter Rauch kündigen den komplexen Charakter an.

Geschmack: Am Gaumen offenbart sich eine dichte Sherry-Süße, in der Trockenfrüchte und Toffee auf eine fein abgestimmte Rauchnote treffen. Eine präzise Struktur und ausgewogene Gewürze verleihen dem Destillat eine elegante Tiefe.

Nachklang: Der Abgang ist geprägt von einer harmonischen Balance aus Trockenfrüchten, einem Hauch Rauch und einer kultivierten Würze.

Für Momente, die nach einem charakterstarken Begleiter verlangen, bietet dieser Highland Single Malt eine Bühne, auf der sich Kraft und Eleganz die Waage halten. Die honigfarbene Flüssigkeit im Glas verspricht eine Tiefe, die erst durch das Zusammenspiel von Zeit, Torf und Holz zur Vollendung findet. Es ist eine Einladung, innezuhalten und ein Handwerk zu feiern, das in dieser Form exklusiv für Kenner in Deutschland kuratiert wurde.

Tradition aus den Highlands und meisterhafte Fassreife

Die Glenturret Distillery, beheimatet in den malerischen Highlands von Perthshire, gilt als eine der traditionsreichsten Brennstätten Schottlands. Für den „Ovation“ wurde ein getorftes Gerstenmalz gewählt, das nach der Destillation volle zwölf Jahre in sorgsam ausgewählten Sherry-Fässern reifen durfte. Diese Kombination aus rauchigem Ursprung und der Veredelung durch das europäische Eichenholz verleiht dem Whisky seine bemerkenswerte Struktur und eine Komplexität, die von handwerklichem Stolz zeugt.

Ein Wechselspiel aus Zitrusnoten und elegantem Rauch

In der Nase entfaltet sich ein lebhaftes Spiel aus heller Zitrusnote und der Süße von Toffee-Äpfeln, die sanft in die Tiefe von Trockenfrüchten übergehen. Am Gaumen zeigt sich der Whisky mit einer präzisen Balance: Hier trifft die reiche Fruchtigkeit des Sherrys auf eine elegante Rauchnote, die den Charakter nie dominiert, sondern ihm ein festes Fundament verleiht. Ein Hauch von weichen Gewürzen rundet das sensorische Erlebnis ab und führt in einen lang anhaltenden, souveränen Nachklang.

Exklusivität für besondere Anlässe

Mit kräftigen 47 % Vol. und ohne den Einsatz von Farbstoffen abgefüllt, richtet sich diese limitierte Sonderedition an Genießer, die das Authentische suchen. Das Design der Flasche und des Etuis, geprägt von einem tiefblauen Farbverlauf und orange-roten Akzenten, unterstreicht den festlichen Charakter dieser exklusiven Abfüllung für den deutschen Markt. Ob pur bei Zimmertemperatur genossen oder mit einem Tropfen Wasser geöffnet – dieser Glenturret ist die ideale Wahl für einen Abend, der eine besondere Würdigung verdient.

Intensiv gereift:

Best Drams aus Indien & Israel

Michel Reick hat seine Expertenfühler weit über die Grenzen Schottlands hinaus ausgestreckt. Mit zwei neuen Best Drams bringt er intensiv gereifte Single-Cask-Essenzen aus Indien und Israel zu Genießern – natürlich aus ausdrucksstarken Fässern, unverfälscht und mit ordentlich Fassstärke.

Der Amrut 2020/2026 – Peated eröffnet eine spannende Perspektive auf Indiens Whisky-Pioniere: Der Single Malt reifte im First Fill Peated Port Pipe. Das Ergebnis? Ein charaktervolles Erlebnis aus Portfrucht, Rauch, Süße und würziger Eiche, das mit jedem Schluck neue Facetten offenbart.

Mit dem M & H (Milk & Honey) Distillery 2021/2026 ist Israels erste Whiskybrennerei vertreten. Erst 2013 gegründet, hat sie sich mit ihren in unterschiedlichen Klimazonen des Landes gereiften Single Malts bereits international etabliert. Nach nur vier Jahren im First Fill Pedro Ximénez Sherry Hogshead wirkt die dunkelsüße und würzige Abfüllung bereits deutlich älter.

Amrut 2020/2026 – 6 y.o.

1st Fill Peated Port Pipe #8795 (Best Dram)

Alkoholgehalt: 58.2% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Ein markanter Rauchschleier legt sich über reife Pflaumen und süße Rosinen. Subtile Akzente von dunkler Schokolade und eine feine Lakritzwürze verleihen dem Bouquet eine tiefgründige Komplexität.

Geschmack: Am Gaumen entfaltet sich eine intensive Rauchigkeit, die von der Süße dunkler Schokolade sowie würzigen Nuancen von Pfeffer und Nelke begleitet wird. Eine dezente Holznote verleiht dem kraftvollen Körper Struktur und Tiefe.

Nachklang: Das Finale bleibt langanhaltend präsent mit trockenem Rauch und dem herben Charme von Kakao. Eine charaktervolle Holzcharakteristik rundet den Ausklang stimmig ab.

Die tiefe Mahagonifarbe im Glas lässt bereits erahnen, welche aromatische Intensität dieser Tropfen birgt. Wenn indische Destillationskunst und die Einflüsse europäischer Starkweinfässer über sechs Jahre hinweg korrespondieren, entsteht ein Profil, das Kraft und Eleganz auf beeindruckende Weise vereint.

Indische Handwerkskunst trifft auf Portwein-Tradition

Im Herzen von Bangalore bei der renommierten Amrut Distillery wurde dieser Single Malt im Februar 2020 aus getorfter Gerste destilliert. Seine Reifung vollzog er bis zum August 2026 in einer erstbelegten 1st Fill Port Pipe mit der Fassnummer 8795, die dem Whisky seine außergewöhnliche Farbtiefe und komplexe Struktur verlieh. Der unabhängige Abfüller Best Dram hat dieses Einzelfass in seiner reinsten Form bewahrt: Ungefiltert, naturfarben und in kräftiger Fassstärke von 58,2 % Vol. gelangte das Destillat in die Flaschen, deren Etikett die idyllische Szenerie der Destillerie zeigt.

Ein Wechselspiel aus aschigem Rauch und dunkler Frucht

In der Nase präsentiert sich dieser Whisky sofort präsent mit einer deutlichen, aschigen Rauchnote, die von der süßen Schwere reifer Pflaumen und Rosinen aufgefangen wird. Am Gaumen entfaltet sich ein vollmundiges Spektrum, das von dunkler Schokolade und einer feinen Lakritznote geprägt ist, während würzige Akzente von Pfeffer und Nelke für Struktur sorgen. Das Finale gestaltet sich langanhaltend und trocken-rauchig, wobei subtile Nuancen von Kakao und warmem Holz den bleibenden Eindruck einer meisterhaften Reifung hinterlassen.

Exklusivität für anspruchsvolle Entdecker

Mit einer streng limitierten Auflage von weltweit nur 303 Flaschen ist dieser Amrut eine Empfehlung für Kenner, die das Zusammenspiel von intensivem Rauch und fruchtiger Weinfass-Süße schätzen. Aufgrund seiner hohen Komplexität und der fassstarken Abfüllung empfiehlt sich der Genuss pur oder mit wenigen Tropfen stillem Wasser, um die vielschichtigen Aromen behutsam zu öffnen. Es ist ein Whisky, der Zeit und Aufmerksamkeit verlangt – ein ideales Getränk für besondere Momente, in denen die Herkunft und das Handwerk im Vordergrund stehen.

M & H (Milk & Honey) Distillery 2021/2026 – 4 y.o.

1st Fill PX Sherry Hogshead #3550 (Best Dram)

Alkoholgehalt: 57.7% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Es gibt Momente, in denen das Klima eines Ortes und die Wahl des Fasses eine Verbindung eingehen, die weit über das Erwartbare hinausreicht. In der flirrenden Hitze Tel Avivs reifen Destillate in einer Geschwindigkeit und Intensität, die europäischen Lagenhäusern fremd ist, und bringen dabei eine ganz eigene, fast schon exotische Charakteristik hervor.

Mediterrane Reife und israelische Destillationskunst

Die M&H Distillery nutzt das warme Klima Israels für eine beschleunigte Interaktion zwischen Destillat und Holz, was diesem Single Malt bereits nach vier Jahren eine bemerkenswerte Tiefe verleiht. Dieser Tropfen wurde am 23. November 2021 destilliert und reifte bis zu seiner Abfüllung im August 2026 in einem First Fill Pedro Ximénez Sherry Hogshead mit der Nummer 3550. Der unabhängige Abfüller Best Dram hat dieses Einzelfass exklusiv ausgewählt, um die Brücke zwischen orientalischer Intensität und der klassischen Eleganz dunkler Sherry-Noten zu schlagen.

Ein Spiel aus dunkler Frucht und kraftvoller Süße

Im Glas präsentiert sich der Whisky in einem tiefen, natürlichen Bernsteinton, der die intensive Extraktion aus dem Sherryfass widerspiegelt. Die Nase wird von einer dichten PX-Süße umspielt, die an dunkle Rosinen, Datteln und getrocknete Früchte erinnert. Am Gaumen entfaltet sich die ungebremste Kraft von 57,7 % Vol. Fassstärke, die den vollmundigen Körper stützt und komplexe Nuancen von Karamell sowie eine feine, edle Würze offenbart, ohne dabei die Eleganz der gemälzten Gerste zu überlagern.

Exklusive Momentaufnahme für Entdecker

Mit einer strengen Limitierung auf lediglich 325 Flaschen weltweit ist dieser israelische Single Malt eine seltene Empfehlung für Liebhaber charakterstarker Sherry-Abfüllungen. Da er weder kühlgefiltert noch gefärbt wurde, bleibt die gesamte ölige Textur und das unverfälschte Aromenprofil erhalten. Wir empfehlen, diesen Whisky zunächst pur zu verkosten und anschließend mit wenigen Tropfen Wasser zu experimentieren, um die vielschichtigen Ebenen dieses kraftvollen Exoten behutsam zu erkunden.

Mit Clynelish & Ardnamurchan:

Compass Box feiert 10 Jahre Whisky-Transparenz

Die Luxus-Blends von Compass Box entstehen mit einem Grad an Transparenz, für den sich das Team auch schon mal mit der Scotch Whisky Association anlegt. Die Jubiläumsabfüllung zur Transparenzkampagne bildet da keine Ausnahme: Der Blended Malt besteht aus drei exakt zehn Jahre alten Clynelish und Ardnamurchan Whiskys.

Laut Gesetz darf die Altersangabe auf einem Blended Scotch Whisky nur das Alter des einen jüngsten Whiskys angeben. Das bedeutet, dass Genießer selten genau wissen, was sich in ihrem Glas befindet. Compass Box findet: Jeder hat ein Recht darauf, dies zu erfahren. Das Ergebnis? This is a 10-Year-Old Whisky.

Der Blended Malt kombiniert je genau eine Dekade alte Single Malts aus Bourbonfässern: einen Clynelish, den Compass Box ganz in den eigenen Casks reifte, einen getorften sowie einen ungetorften Ardnamurchan.

Der Clynelish-Anteil steuert Noten von Zitrone, Bienenwachs, Pfirsich und eine sanfte Salzigkeit bei. Ardnamurchans Rauchwhisky ergänzt das Profil um mineralischen Torf, Toffee und eine charakteristische Würze. Der ungetorfte Teil liefert würzige Getreidenoten, frisch gebackene Kekse mit weißer Schokolade und Aprikose.

Compass Box This is a 10-Year-Old Whisky

Blended Malt Scotch Whisky

Alkoholgehalt: 50.5% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Ein florales Bouquet von Flieder harmoniert mit den nuancierten Düften von Äpfeln, Birnen und Quitten. Weiche Akzente von Vanille und sattes Karamell verleihen der Nase eine elegante Tiefe.

Geschmack: Am Gaumen entfalten sich cremiges Toffee und feine Vanillecreme, begleitet von den Eindrücken reifer Früchte. Ein dezenter, maritimer Rauch setzt einen präzisen Kontrast zur vollmundigen Süße.

Nachklang: Das Finale präsentiert sich anhaltend mit Noten von goldenem Honig und Vanille. Eine charakteristische Spur von Bienenwachs sorgt für einen geschmeidigen, texturreichen Abschluss.

Blended Malts dieser Machart richten sich an Genießer, die absolute Transparenz und ein ehrliches Handwerk zu schätzen wissen. Compass Box bricht hier bewusst mit den Konventionen der Branche, um die charakteristische Eigenart eines Zehnjährigen zu zelebrieren. Es ist ein flüssiges Statement für die Offenheit, verpackt in ein Design, das mit seiner markanten, handschriftlichen Optik auf dem Etikett die persönliche Note der Whiskymacher unterstreicht.

Transparenz als Ausdruck höchster Handwerkskunst

Hinter diesem Blended Malt steht die Philosophie der Whiskymacher Samuel Travers und Michael Stephenson, die mit ihrer Kampagne für maximale Offenheit ein Zeichen in der Whiskywelt setzen. Die Komposition vereint drei markante Komponenten aus den schottischen Highlands, die allesamt exakt zehn Jahre in First-Fill Bourbon Barrels reiften: Den Löwenanteil von 66,5 % bildet Clynelish, ergänzt durch getorften sowie ungetorften Single Malt der Brennerei Ardnamurchan. Diese limitierte Edition von weltweit lediglich 3.610 Flaschen verzichtet konsequent auf Farbstoffe sowie Kühlfiltrierung, um den ursprünglichen Charakter der Destillate zu bewahren.

Ein Spiel aus hellen Früchten und maritimem Rauch

In der Nase entfaltet sich ein elegantes Bouquet aus Flieder, reifen Äpfeln und Quitten, das von einer feinen Vanillenote getragen wird. Am Gaumen präsentiert sich der Whisky mit kraftvollen 50,5 % Vol. bemerkenswert cremig und offenbart Noten von Toffee und Karamellbonbons, die von einem dezenten, sauberen Küstenrauch begleitet werden. Der Nachhall ist langanhaltend und geprägt von Honig und dem für Clynelish so typischen Bienenwachs, was dem Profil eine faszinierende, fast ölige Textur verleiht.

Der perfekte Moment für ehrlichen Genuss

Dieser Whisky ist eine ausdrückliche Empfehlung für Kenner, die die Verbindung aus fruchtiger Eleganz und einem Hauch von Rauch suchen. Wir raten dazu, diesen Tropfen pur bei Raumtemperatur zu verkosten, damit sich die komplexen Aromen der gemälzten Gerste und die Einflüsse der hochwertigen Fässer voll entfalten können. Er ist ein idealer Begleiter für Abende, an denen das Handwerk hinter dem Destillat im Mittelpunkt steht und die Geschichte im Glas ebenso wichtig ist wie der Geschmack selbst.