Neu bei Kirsch Import: Die Wiederkehr des Highland Nectar Single Malt Scotch Whisky Liqueur – und ElsBurn The Journey 12 y.o. Second Edition

Zwei Neuheiten von Kirsch Import dürfen wir Ihnen heute zum Donnerstag vorstellen: Der beliebte Whisky Likör Highland Nectar von Elixir Distillers kommt wieder nach Deutschland – und aus Deutschland kommt die zweite Edition des ElsBurn The Journey 12 y.o. (nach dem 6yo im Frühjahr) von Hercynian Distilling Co., der ausschließlich in Likörweinfässern reifte.

Hier alle Infos dazu:

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Highland Nectar Single Malt Scotch Whisky Liqueur ist zurück!

Mit ihrem Highland Nectar bringen die Elixir Distillers den herzhaften Charakter von Highland-Whisky in Einklang mit Gewürzen und Früchten. Dafür wird Single Malt Scotch mit natürlichen Zutaten wie Bitterorange, Sternanis, Muskatnuss, Vanille, Ingwer oder Zimt verfeinert. Jetzt gibt’s Nachschub!

Highland Nectar – Scotch Whisky Likör – 30%

Die Symbiose aus Highland-Tradition und botanischer Finesse

Die Basis für dieses besondere Getränk bildet ein charakterstarker Highland Single Malt Scotch Whisky, der als Leinwand für eine komplexe Aromenwelt dient. Elixir Distillers veredelt dieses Destillat seit 2021 mit Zutaten, die teilweise direkt aus dem Herzen des Highland-Anwesens stammen. Neben wilder Heide finden Bitterorange, Karamell und ausgewählte Gewürze wie Ingwer, Nelkenknospen und Sternanis ihren Weg in diese handwerkliche Rezeptur, um die raue Eleganz Schottlands einzufangen.

Tasting Notes

Aroma: In der Nase vereinen sich Heidehonig und brauner Zucker mit den fruchtigen Nuancen von Rosinen und Bitterorange. Eine feine Würze aus Zimt und Nelkenknospen verleiht dem Bukett eine wärmende Tiefe.

Geschmack: Das Mundgefühl ist geprägt von cremiger Vanille und der lebendigen Note der Orange, die auf die charakteristische Schärfe von Ingwer trifft. Sternanis und winterliche Gewürze sorgen für eine vielschichtige, harmonisch ausbalancierte Süße.

Nachklang: Das Finale präsentiert sich langanhaltend und weich mit Noten von flüssigem Karamell. Ein zarter Nachhall von würzigem Lebkuchen lässt den Likör elegant ausklingen.

Reife Whiskyreise – 12-jähriger ElsBurn The Journey – Second Edition

The Journey ist der Türöffner für das Sortiment der Hercynian Distilling Co. Erst zum zweiten Mal füllte Anna Buchholz, Head of Distilling, ihren Standard mit zwölfjährigem Age Statement ab. Der auf 1.050 Flaschen limitierte Single Malt aus dem Herzen Deutschlands reifte ausschließlich in Likörweinfässern.

ElsBurn The Journey 12 y.o.

The Original Hercynian Single Malt Whisky

First Fill Sherry, Port, Marsala & Málaga Casks

Manche Meisterwerke verlangen nach Zeit und Geduld, bevor sie ihre volle Komplexität im Glas entfalten. Mit der Edition „The Journey“ Batch 002 präsentiert die Hercynian Distillery einen Single Malt, der über zwölf Jahre hinweg die raue Seele des Harzes und den eleganten Einfluss südeuropäischer Weinkultur in sich aufgesogen hat. Es ist ein Destillat, das die Brücke zwischen handwerklicher Bodenständigkeit und internationalem Format schlägt.

In der Hammerschmiede in Walkenried entsteht dieser Whisky auf Basis von sorgsam gewählter gemälzter Gerste. Das Besondere an dieser Abfüllung aus dem Jahr 2025 ist die langsame Reifung in einer Auswahl feinster 1st Fill Wine Casks. Durch die Kombination von Sherry-, Portwein-, Marsala- und Malagafässern gewinnt der Whisky eine Tiefe, die weit über klassische Profile hinausgeht. Jedes Fass steuert seine eigene Geschichte bei, bevor der Whisky mit 46,0 % Vol. in eine streng limitierte Anzahl von 1.050 Flaschen gefüllt wird.

Tasting Notes

Aroma: Facettenreiches Malz und buttriger Keksteig verschmelzen mit der Tiefe von dunklem Karamell und Toffee. Ein Spiel aus öligen Rosinen, sanfter Vanille und fein gerösteten Kaffeebohnen verleiht ein einladendes, vollmundiges Profil.

Geschmack: Das Mundgefühl präsentiert sich harmonisch mit fruchtigen Rosinen und Mandarinen, die auf eine noble Bitterorange treffen. Ein dezenter Hauch von Holzrauch begleitet cremigen Mokka und Karamelltoffee vor einer Struktur aus würziger Eiche.

Nachklang: Der Abgang ist geprägt von einer Liaison aus hellen Aprikosen, spritzigen Zitrusfrüchten und reifen Brombeeren. Ein feiner Akzent von Kakao und schmelzendem Karamell setzt einen langanhaltenden, eleganten Schlusspunkt.