Im Norden Deutschlands findet sich die Destillerie The Lübbehusen, genauer gesagt in Emstek. Die Destillerie von Jens Lübbehusen, die er im Jahr 2014 gegründet hat, strebt nicht nach Größe, sondern nach Qualität. Dass man von ihr in den letzten Jahren weniger gehört hat, lag an persönlichen Gründen und nicht an der Erlahmen des Interesses an der Whiskyproduktion.

Unser Reporter Jannes Schliephorst hat The Lübbehusen besucht und von dort einen Bericht mit 25 Bildern mitgebracht, der Ihnen einen schönen Einblick in die norddeutsche Brennerei bietet und auch mehr über die Hintergründe der Produktion erzählt. Wir wünschen Jens Lübbehusen auf jeden Fall gute Besserung – und wir freuen uns auf den ersten 12 Jahre alten Whisky aus der Brennerei, der Anfang nächsten Jahres erscheinen wird!

Gastartikel Autor: Jannes Schliephorst

Deutscher Whisky: Zu Besuch bei THE LÜBBEHUSEN – Whiskyhandwerk aus dem Norden

Gerade einmal ein Tag nach einem spannenden Wochenende auf der WhiskyLive 2026 in Hamburg war vergangen und schon befand ich mich erneut auf dem Weg in den Norden Deutschlands, diesmal in Richtung Nordsee. In Vorbereitung auf die Fahrt nahm ich mir eine Karte deutscher Whiskydestillerien zur Hand und wurde entlang der Strecke fündig – THE LÜBBEHUSEN. Eine Destillerie, von der ich bisher nur wenig gesehen oder gehört hatte. Der Gründer Jens Lübbehusen muss nämlich aufgrund einer Krankheit seit vier Jahren kürzertreten. Deshalb blieb die Markenpräsenz auf den sozialen Medien auch weitestgehend aus.

Doch von Anfang. Auf Anfrage ging es also am 13.10.2026 für ein Interview und eine Führung durch die Produktion zu THE LÜBBEHUSEN. Die Destillerie liegt unweit des Autobahn-Dreiecks Ahlhorner Heide, wo die A29 von der A1 abzweigt im sogenannten Ecopark in Emstek. Vor Ort wurde ich neben einem kleinen Café und E-Ladesäulen von dem eindrucksvollen Gebäude der Destillerie begrüßt. Eine große Glasfront bietet dem Besucher schon von außen einen ersten Einblick in den Stillroom, den Eingangbereich und den Tastingraum (untere Etage v.l.n.r.). Empfangen wurde ich von Jens Lübbehusen, welcher mich sogleich zum Kennenlernen in den vollständig holzvertäfelten Tastingraum führte. Dieser soll das Gefühl vermitteln, man befände sich mitten in einem Whiskyfass. Hier bietet sich für Besucher direkt ein Blick auf das aktuelle Angebot und eine flüssige Historie der Destillerie. Das Portfolio von THE LÜBBEHUSEN teilt sich in drei Whisk(e)y-Linien auf. Neben einen unpeated Single Malt, einen peated Single Malt und einen Rye Whisky ergänzen zwei Gins, einer davon zusätzlich fassgelagert und verschiedenen Whiskyliköre das Sortiment.

Gegründet wurde THE LÜBBEHUSEN im September 2014 aus privater Leidenschaft für Whisky und Spirituosen. Dabei war der Anspruch keineswegs, eine deutsche Marktführerschaft anzustreben, sondern einen hochwertigen Whisky in Norddeutschland zu produzieren, so Jens Lübbehusen. Dazu wurde für THE LÜBBEHUSEN ein in Deutschland recht neuartiges Fassreifungs-Konzept zusammen mit der Spirituosen-Expertin Julia Nourney entwickelt – dazu jedoch im letzten Teil der Führung mehr. Und auf eine Tour durch die Produktion nehme ich euch nun mit.

Kaum ein paar Schritte aus dem Tastingraum heraus, so steht man bereits im von außen sichtbaren Brennraum der Destillerie. Hier befindet sich eine Kupferbrennblase mit einem Volumen von 2.200 Litern und daneben eine Column Still mit acht Böden, welche für einen besonders sauberen Brand sorgen soll. Zunächst wurde mit einer etwas kleineren Anlage geplant, dann jedoch auf das aktuelle Volumen umgeschwenkt, um den gewünschten Anforderungen der Produktion gerecht zu werden. An den Still Room angrenzend, befindet sich der Shop der Destillerie. Im selben Raum steht zudem auch ein großer Warmwasserspeicher, welcher der Destillerie bei einer energieeffizienteren Produktion hilft. Hinter dem Tank in einer kleinen Kammer finden noch zwei kleinere Brennblasen für die Gin Produktion der Destillerie ihren Platz. Durch eine Doppeltür führte mich der Gründer in den hallenähnlichen Produktionsbereich. Hier stehen neben einem Maischebottich auch vier Gärbottiche aus Edelstahl. Alle Tanks fassen ein Volumen von 2.200 Litern – genau wie die Brennblase. Hergestellt wurden die Kupferbrennblase, sowie die Edelstahlteile in Stuttgart und vor Ort in Emstek selbst aufgebaut. Der Produktionsbereich umfasst außerdem, hinter Schiebetüren verborgen, den Milling Room, eine Füllanlage und das Flaschenlager.

Hier in der Produktionshalle erklärte mir Jens Lübbehusen, dass die Fermentationszeit für den Single Malt Whisky sechs Tage, also 144 Stunden, beträgt. Die hohe Fermentationszeit soll dabei für fruchtigere Aromen im Destillat sorgen. Die ungetorfte Gerste hierfür wird regional aus der Nähe von Bremen bezogen. Die getorfte Gerste stammt direkt aus Schottland und wird mit einem Phenolgehalt von 12 ppm bei THE LÜBBEHUSEN angeliefert. Bei voller Auslastung können so pro Woche etwa zehn Fässer mit New Make, welcher ein Alkoholvolumen von 63%-64% hat, befüllt und eingelagert werden.

Das ist jedoch aktuell der Knackpunkt, denn befüllt wird hier aktuell nichts. Aufgrund der gesundheitlichen Situation des Gründers steht die Produktion seit anderthalb Jahren still. Zudem sieht sich die Destillerie der Herausforderung gegenüber, einen Mittelweg zwischen steigenden Rohstoffkosten und einem fairen Preis für die Konsumenten zu finden. Stock ist allerdings genug da, denn etwas über 500 Fässer liegen im angeschlossenen Whiskylager der Destillerie…

Hinaus aus der Produktionshalle nahm mich Jens Lübbehusen bei feinen Nieselregen über den Hof mit hin zu einem kleinen unscheinbaren Häuschen. Der Name über der Tür verrät, wohin es als nächstes geht. Das Gebäude bildet nämlich den Eingang zum halb unterirdisch liegenden Whiskylager der Destillerie. Hier lagern neben klassischen Ex-Bourbon-, Sherry-, anderen Süßwein- oder Rotwein-Fässern auch viele in verschiedenen Charring-Leveln ausgebrannte Virgin-Oak-Fässer. Das ist deshalb der Fall, weil der größte Anteil der Whiskys initial in Virgin-Oak-Fässern reifen darf, bevor die weitere Reifung in anderen vorbelegten Fässern erfolgt. Beim Rundgang durch das Fasslager fielen zwei kleinere Fässer besonders auf. Bei einem der beiden Fässer trat (für mich sehr ungewöhnlich) Harz aus dem Fassdeckel aus. Hierbei, so Jens Lübbehusen, handle es sich um ein Maulbeerbaum-Fass, in welchem zuvor ein Bierbrand lagerte. Das andere kleine Fass sei aus ungarischer Eiche und kam durch einen erfreulichen Zufall in den Besitz der Destillerie – nämlich nach dem Besuch einer ungarischen Reisegruppe. In dieser befand sich zufällig ein Küfer, welcher im Nachgang dieses Fass für THE LÜBBEHUSEN fertigte. Beide Fässer sind Experimente der Destillerie – die Entwicklung der Destillate, besonders im Maulbeerbaum-Fass bleibt abzuwarten…

Im Anschluss ging es wieder zurück ins Hauptgebäude. Hier konnte mir Jens Lübbehusen abschließend noch einen Ausblick geben, wie es für THE LÜBBEHUSEN weitergehen soll. Tastings und Führungen finden regelmäßig, genau wie schon in den letzten Jahren, statt. Zudem organisiert der Gründer auch regelmäßig Genuss-Events vor Ort, bei denen der eigene Whisky mit Kulinarik verbunden wird. Des Weiteren soll die Kommunikation über die sozialen Medien im kommenden Jahr wieder verstärkt angegangen werden und auch bei der Wiederaufnahme Produktion ist Jens Lübbehusen zuversichtlich – man müsse allerdings abwarten, wie sich der Markt entwickelt.

An dieser Stelle, liebe Leser, darf Ich Ihnen zudem erfreulicherweise mitteilen, dass im Frühjahr 2027 der erste 12-jährige Whisky von THE LÜBBEHUSEN auf den Markt kommen soll. Wer sich zuvor allerdings selbst ein Bild vor Ort machen oder Produkte, wie den THE LÜBBEHUSEN Single Malt Whisky, einmal probieren möchte, wird auf der Website der Destillerie in jedem Fall fündig!

[THE LÜBBEHUSEN | Malt Destill GmbH – Süd-Allee 1, 49685 Emstek | https://www.theluebbehusen.com/]

