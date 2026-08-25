Neu bei Kirsch Import: Raasay Peated Rye Whiskey & Red Wine Single Casks, Ardnahoe Single Cask und Maker’s Mark Private Selection zum 50. Geburtstag

Vier ganz besondere Einzelfass-Abfüllungen, davon alleine zwei zum 50. Geburtstags des Importeurs und Distributors, finden wir heute in den Neuheiten von Kirsch Import.

Alle Details inklusive ausführlicher Tasting Note finden Sie hier:

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Raasay-Rauch in Reinform:

Peated Rye Whiskey & Red Wine Single Casks

Mit der Na-Sia-Serie machen die Isle of Raasay Hebridean Distillers alle zwei Jahre die Einzelkomponenten ihres für Schottland neuartigen Whiskyrezepts in Single-Cask-Form zugänglich. Der Isle of Raasay 2018/2026 Rye Whiskey Cask und Red Wine Cask bieten Whisky-Fans nun die seltene Chance, mitzuerleben, wie sich der getorfte Raasay-Spirit weiterentwickelt hat.

Das Peated Rye Whiskey Single Cask reifte in Fässern aus der Woodford Reserve Distillery in Kentucky, wo 53 Prozent Roggen in der Maische verwendet werden. Diese entwickeln nach sieben Jahren tiefere Pfeffer-, Vanille- und Gewürznoten im von Holzrauch geprägten getorften Raasay Single Malt.

In Rotweinfässern frisch von den „Châteaus“ im Südwesten Frankreichs reifte das Peated Bordeaux Red Wine Single Cask. Dabei ergänzen den aromatischen Holzrauch nun kräftig-würzige Tannine und dunkle Fruchttöne von reifen Erdbeeren, die sich harmonisch mit maritimen Einschlägen verbinden.

Isle of Raasay 2018/2026 – 7 y.o.

Single Malt Whisky

Peated Rye Whisky Single Cask #18/839

Alkoholgehalt: 57.3% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Feiner Holzrauch verbindet sich mit dem Duft von Butterscotch, Vanille und zartem Marshmallow. Ein Hauch Zitrone und die charakteristische Würze des Roggens runden das Bukett elegant ab.

Geschmack: Ein markantes Zusammenspiel von schwarzem Pfeffer und Zimt trifft auf malzige Süße und reichhaltiges Karamell. Der präsente Holzrauch verleiht dem Körper eine rauchige Tiefe und Struktur.

Nachklang: Das Finale ist geprägt von süßem Sirup und der trockenen Textur der Eiche. Eine anhaltende Schärfe von Pfeffer und sanfter Rauch klingen beharrlich nach.

Manche Meisterwerke verlangen nach Zeit und der Abgeschiedenheit einer Insel, bevor sie ihre volle Tiefe und Komplexität offenbaren können. In der Ruhe der Hebriden reifte dieser Single Malt heran, um die raue Meeresbrise und die Aromen des Torffeuers in sich zu vereinen. Es ist ein Destillat, das die Geduld der siebenjährigen Reifung mit der kraftvollen Charakteristik eines sorgsam gewählten Einzelfasses verbindet.

Die Symbiose aus Inseltorf und Roggenwürze

Die Isle of Raasay Distillery, beheimatet auf der gleichnamigen Insel vor der schottischen Westküste, steht für eine moderne Interpretation traditioneller Handwerkskunst. Dieser Single Malt aus der Na Sia Single Cask Series verbrachte seine gesamte Reifezeit in einem einzigen Rye Cask mit der Nummer 18/839. Die Wahl dieses Fasstyps ist prägend, da die charakteristische Würze des Roggens auf ein rauchiges Destillat trifft, das klassisch aus gemälzter Gerste gewonnen wurde. Mit einer kräftigen Fassstärke von 57,3 % Vol. und dem konsequenten Verzicht auf Kältefiltration bleibt das ursprüngliche Profil dieses Insel-Whiskys unverfälscht und ausdrucksstark.

Ein Wechselspiel von aschiger Glut und süßer Würze

Im Glas präsentiert sich der Whisky in einem strahlenden Gelbgold, während die markant strukturierte Glasflasche bereits die haptische Tiefe des Inhalts andeutet. Das Bouquet wird von warmem Holzrauch dominiert, der sich elegant über cremiges Butterscotch, Vanille und geröstete Marshmallows legt. Am Gaumen entfaltet sich eine ölige Textur, in der schwarzer Pfeffer und Zimt auf dunkle Früchte und eine dezente Salznote treffen. Der Nachklang ist langanhaltend und trocken, wobei aschige Glut und eine anhaltende pfeffrige Würze den komplexen Charakter dieses Malts unterstreichen.

Ein charakterstarker Solist für besondere Momente

Dieser Isle of Raasay ist eine ausdrückliche Empfehlung für Genießer, die das Zusammenspiel von intensivem Rauch und markanter Fassstruktur schätzen. Die hochwertige Präsentation in einer cremefarbenen Box mit goldenen Akzenten und einer detailreichen Schottlandkarte unterstreicht den exklusiven Status dieser limitierten Edition von lediglich 243 Flaschen. Wir raten dazu, diesen Single Malt pur oder mit wenigen Tropfen Wasser zu verkosten, um die vielschichtigen Roggenaromen behutsam zu entfalten. Ein Whisky, der durch seine handwerkliche Reinheit und seine kompromisslose aromatische Dichte besticht.

Isle of Raasay 2018/2026 – 7 y.o.

Single Malt Whisky

Peated Bordeaux Red Wine Single Cask #18/792

Alkoholgehalt: 59.3% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Reife Erdbeeren, Kirschen und Pflaumen verschmelzen mit markantem Holzrauch und einer Prise Pfeffer. Brombeeren, eine subtile Tomatennote und eine lebendige Meeresbrise verleihen dem Bouquet eine außergewöhnliche Tiefe.

Geschmack: Am Gaumen entfalten sich süße Sultaninen und getrocknete Feigen inmitten von dichtem Torfrauch. Kräftige Eichenwürze und würziger Zimt verleihen dem Profil eine komplexe, vollmundige Struktur.

Nachklang: Der Abgang zeigt sich langanhaltend mit würzigen Akzenten und einer feinen Vanillesüße. Ein Hauch von trockenen Tanninen sorgt für ein elegantes und strukturiertes Finale.

Nur 298 Flaschen wurden abgefüllt, und doch ist es nicht die Limitierung allein, die diesen Whisky bemerkenswert macht. Auf der Isle of Raasay, einer kleinen schottischen Insel, reifte ein Destillat heran, das die raue Wildheit des Meeres mit der Eleganz französischer Weinbaukunst auf eine Weise verbindet, die man nur selten in solcher Intensität findet.

Die Symbiose von Hebriden-Torf und französischer Eiche

Dieser siebenjährige Single Malt aus der Na Sia Single Cask Series ist ein Zeugnis für das geduldige Handwerk der Isle of Raasay Destillerie. Destilliert im Jahr 2018, verbrachte er seine gesamte Reifezeit in einem ausgewählten Bordeaux-Rotweinfass. Die Kombination aus getorfter Gerste und dem Einfluss der weingesättigten Eiche verleiht diesem Insel-Whisky eine Komplexität, die durch die maritime Lagerung und das besondere Klima der Inneren Hebriden zusätzlich geprägt wurde.

Ein Wechselspiel aus dunklen Beeren und maritimem Rauch

Im Glas präsentiert sich der Whisky in einem warmen Honigton, der bereits die reiche Aromatik erahnen lässt. Die Nase wird von reifen Erdbeeren, dunklen Kirschen und Brombeeren empfangen, die von einem würzigen Holzrauch und einer feinen salzigen Meeresbrise umspielt werden. Am Gaumen entfaltet sich eine beeindruckende, ölige Textur, die Noten von eingekochten roten Beeren, Sultaninen und getrockneten Feigen transportiert. Eine kräftige Tiefe entsteht durch das Zusammenspiel von Zimt, markanter Eichenwürze und dichtem Torfrauch, bevor der Nachklang lang und anhaltend mit süßem Rauch und einem Hauch Vanille ausklingt.

Kraftvoller Inselcharakter für anspruchsvolle Genießer

Mit einer Fassstärke von 59,3 % Vol. richtet sich diese Originalabfüllung an Kenner, die unverfälschte Intensität schätzen. Da der Whisky weder kühlgefiltert noch gefärbt wurde, bleibt das volle Spektrum der ätherischen Öle erhalten, was ihn ideal für den puren Genuss oder die behutsame Zugabe weniger Tropfen Wasser macht. Auch ästhetisch überzeugt die Präsentation: Die markante Flasche mit ihrer strukturierten Oberfläche und der Karte der Insel auf dem Etikett unterstreicht den kuratorischen Anspruch dieser Na Sia Single Cask Series und macht sie zu einer wertvollen Ergänzung für jede ambitionierte Sammlung.

Anstoßen mit Ardnahoe:

Frühes Single Bourbon Barrel fürs Kirsch-Jubiläum

Als eine der jüngeren Islay-Brennereien widmet Ardnahoe dem 50. Geburtstag von Kirsch Import ein Single Cask aus einer sehr frühen Phase der Destillation. Der Ardnahoe 2019/2026 verbrachte seine sieben Jahre im klassischen First Fill Bourbon Barrel, wobei das amerikanische Fass den rauchigen Charakter des Küstenmalts bestens balanciert.

Mit Öffnung der Ardnahoe Distillery im Jahr 2019 ging der lang gehegte Wunsch der Familie Laing in Erfüllung, auf der Whiskyinsel Islay einen eigenen Single Malt Scotch zu produzieren. Dafür setzt das Unternehmen als inselweit einziges auf traditionelle Worm Tubs und viel Kupferkontakt. Das Resultat? Große Geschmackstiefe.

Im First Fill Bourbon Barrel Nummer 70 entwickelte unser Ardnahoe 2019/2026 ein vielschichtiges Profil, bei dem maritimer Rauch über karamellisierten Pfirsich, Röstmandeln und Vanille-Fudge zieht, bevor er lang, wärmend und würzig ausklingt.

Ardnahoe 2019/2026 – 7 y.o.

1st Fill Bourbon Barrel #70

50th Anniversary Kirsch Import

Alkoholgehalt: 60.2% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Maritime Akzente und dichter Rauch verbinden sich mit dem Duft gerösteter Mandeln, während reife Äpfel und Birnen eine klare, fruchtige Struktur beisteuern.

Geschmack: Saftiger Pfirsich und cremige Vanille verschmelzen mit spritzigen Zitrusnoten, die von einer dezenten Würze aus Eichenholz getragen werden.

Nachklang: Das langanhaltende Finale überzeugt mit einer markanten Prise Meersalz und der charaktervollen Präsenz von Lagerfeuerrauch.

Ein Glas, das die raue Schönheit Islays einfängt – so klar und ungebändigt wie die Gischt an den Klippen der Insel. Hier vereint sich der maritime Rauch der Hebriden mit der sanften Süße eines First Fill Bourbon Barrels, das diesem Single Malt sieben Jahre lang Geduld schenkte.

Ardnahoe: Wo Tradition auf moderne Islay-Persönlichkeit trifft

Gegründet von der Familie Laing, die seit über 75 Jahren in der schottischen Whiskywelt zu Hause ist, steht die Ardnahoe Distillery für kompromissloses Handwerk. Jeder Schritt folgt bewährten Methoden: gemälzte Gerste aus lokaler Quelle, langsame Destillation und eine Reifung, die dem Whisky Raum zur Entfaltung lässt. Dieser Single Cask, im Januar 2019 destilliert und im Mai 2026 abgefüllt, ist eine exklusive Auswahl für Kenner – abgefüllt in Fassstärke, ungefiltert und ohne künstliche Farbstoffe. Die klare Flasche mit ihrem schlichten, aber edlen schwarz-weißen Label und den goldenen Akzenten unterstreicht den puristischen Ansatz.

Rauch, Frucht und die salzige Tiefe des Meeres

Im Glas zeigt sich ein blassgoldener Ton, der die Erwartung auf einen vielschichtigen Charakter weckt. Die Nase empfängt rauchige Meeresluft, begleitet von gerösteten Mandeln und reifen Baumfrüchten. Am Gaumen entfaltet sich eine harmonische Balance: Die Süße des Bourbonfasses trifft auf eine würzige, leicht salzige Tiefe, während der Rauch in sanften Wellen präsent bleibt. Der Abgang ist lang und wärmend, mit einem Hauch von Holzkohle und einer dezenten mineralischen Note.

Ein Tropfen für besondere Momente

Mit 60,2 % vol. ist dieser Ardnahoe ein Whisky für Genießer, die Intensität und Finesse gleichermaßen schätzen. Pur oder mit wenigen Tropfen stillem Wasser genossen, entfaltet er sein volles Aroma – ideal für ruhige Abende oder als bereichernde Ergänzung einer Islay-Sammlung. Die auf 214 Flaschen limitierte Abfüllung macht ihn zu einem besonderen Fundstück für alle, die das Unverfälschte suchen.

Maker’s Mark – für Kirsch gemacht:

Private Selection zum 50. Geburtstag

Wir geben eine weitere Runde zum 50-jährigen Jubiläum aus: Mit dieser Maker’s Mark Private Selection erscheint eine Exklusivabfüllung, die individuell in Loretto, Kentucky, ausgewählt und mit einem ausgesprochen intensiven Stave-Profil veredelt wurde. Zum Anstoßen stehen lediglich 264 mit kräftigen 55,4 % vol.abgefüllte Flaschen bereit.

Für die 50th Anniversary Edition von Kirsch Import wurde der klassische Maker’s Mark Kentucky Straight Bourbon Whiskey mit seiner berühmten „Wheated Mashbill“ aus 70% Mais, 16% rotem Winterweizen und 14% gemälzter Gerste mit einem ausdrucksstarken Set an Eichenholz-Staves kombiniert.

3 x Baked American Pure 2 (süße und cremige Noten), 2 x Seared French Cuvée (Struktur und Röstaromen), 4 x Maker’s Mark 46 (Vanille, Backgewürze und Eiche) und 1 x Toasted French Spice (warme Gewürze und komplexe Holztöne) wurden für eine zusätzliche Reifung in das Fass eingesetzt.

Das Ergebnis verbindet die typische weiche Süße eines Maker’s Mark Wheated Bourbon mit deutlich mehr Tiefe: Vanille, Karamell und brauner Zucker treffen auf geröstete Eiche, dunklere Gewürze und die charakteristische Struktur französischer Eiche.

Maker’s Mark Private Selection

50th Anniversary Kirsch Import

Alkoholgehalt: 55.4% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Einladende Nuancen von Vanille und flüssigem Honig verbinden sich mit geröstetem Karamell und dem feinen Aroma von Mandeln. Akzente von heller Frucht und lebendiger Orangenschale verleihen dem Bouquet eine ansprechende Lebendigkeit.

Geschmack: Cremige Milchschokolade und dunkel gerösteter Kaffee treffen auf die würzige Tiefe von Nelken und reifen Früchten. Eine harmonische Komposition aus Vanille, Karamell und subtiler Mandel prägt das vollmundige Geschmacksprofil.

Nachklang: Das Finale beeindruckt durch langanhaltende Noten von Trockenfrüchten und feinen Backgewürzen vor einem Hintergrund aus getoasteter Eiche. Ein ausgewogener Nachhall von Kaffee und Karamell rundet den komplexen Genuss elegant ab.

Es gibt Bourbon-Klassiker, die weltweit für ihre Beständigkeit geschätzt werden, und es gibt jene seltenen Abfüllungen, die durch ihre Individualität eine ganz eigene Geschichte erzählen. Dieser Maker’s Mark Private Select ist ein solches Exemplar – eine kuratierte Komposition, die anlässlich des 50-jährigen Jubiläums von Kirsch Import entstanden ist und die Grenzen des traditionellen Mash-Bills durch ein innovatives Veredelungsverfahren erweitert.

Individuelle Handwerkskunst im Zeichen der Eiche

Die Basis für dieses Destillat bildet der klassische Straight Bourbon aus Kentucky, der in der Maker’s Mark Distillery am Star Hill Farm produziert wird. Das Besondere an der Private Selection ist der Reifeprozess: Dem Fass wurden zehn handverlesene Eichenstäbe hinzugefügt, um ein völlig neues Geschmacksprofil zu kreieren. Für diese Edition kamen unter anderem Baked American Pure und Seared French Cuvée Stäbe zum Einsatz, die dem Whiskey eine außergewöhnliche Tiefe verleihen. Mit einer Fassstärke von 55,4 % Vol. abgefüllt, bleibt dieser Bourbon ungeschönt, da er nicht kältefiltriert wurde und seine natürliche, ockerfarbene Tönung behalten darf.

Ein Mosaik aus cremiger Süße und komplexer Würze

In der Nase entfaltet sich unmittelbar ein einladendes Zusammenspiel aus cremiger Vanille und flüssigem Karamell, das von feinen Mandelnoten und hellem Obst begleitet wird. Am Gaumen zeigt sich die Textur vollmundig und weich, wobei die French-Cuvée-Staves deutliche Akzente von Milchschokolade, frisch geröstetem Kaffee und einer Spur Orangenschale setzen. Die für Maker’s Mark typische Weizen-Milde wird hier durch eine raffinierte Würze von Nelken und Backgewürzen ergänzt, die in einem langanhaltenden, harmonischen Finale ausklingt.

Ein kraftvolles Unikat für Kenner

Diese Abfüllung ist weit mehr als ein gewöhnlicher Whiskey; sie ist mit einer Limitierung auf lediglich 264 Flaschen ein echtes Sammlerstück. Aufgrund des hohen Alkoholgehalts empfiehlt es sich, den Bourbon zunächst pur zu verkosten, um die volle Intensität der Aromen zu erleben. Ein paar Tropfen stilles Wasser können jedoch dabei helfen, die komplexen Schichten der Virgin Oak und der verschiedenen Toastungsgrade der Stäbe noch präziser freizulegen. Ein idealer Begleiter für ruhige Abende, an denen das Handwerk hinter dem Destillat im Mittelpunkt stehen darf.