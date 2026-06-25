TTB-Neuheit: Clydeside 8 years old

Der Clydeside 8yo, der vor kurzem auf der US-amerikanischen TTB-Datenbank eingetragen wurde, ist die älteste Abfüllung aus der Glasgower Brennerei. Abgefüllt ist sie mit 55% vol. Alkoholstärke, und der Whisky reifte über die gesamte Zeit in Oloroso Sherryfässern.

Das zeigt sich auch im Geschmack: Er bietet Noten von süßer Himbeere und Erdbeere zusammen mit Toffee in der Nase, tropische Früchte und helle Orangenmarmelade am Gaumen, sowie ein würziges Finish.

Die Abfüllung wird mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch nach Deutschland kommen – wenn es dann soweit ist, werden wir natürlich wieder für Sie berichten. Hier sind jedenfalls die Etiketten für Sie: