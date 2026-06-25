Serge verkostet: Drei Abfüllungen aus Braeval (Braes of Glenlivet)

Braeval ist eine oft übersehene Destillerie in der Speyside, die – abgesehen von der Distillery Reserve Collection (vier Botlings zwischen 2017 und 2020) und einem 26 Jahre alten Braeval in der Secret Speyside Collection – keine Originalabfüllungen vorweisen kann. Umso häufiger ist die Brennerei, die als Zulieferer für die Blends von Pernod Ricard arbeitet, bei unabhängigen Abfüllern zu finden – so wie die drei Bottlings, die Serge heute verkostet.

Klarer Gewinner des heutigen Tastings ist dabei ein 36 Jahre alter Braeval (aus der Zeit, als die Brennerei noch Braes of Glenlivet hieß), aber auch die beiden anderen Bottlings werden gut bewertet:

Abfüllung Punkte