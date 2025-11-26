Mittwoch, 26. November 2025, 11:48:59
SpeysideVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Braeval solo

Einen Braveval findet man - bis auf sechs Ausnahmen - nur bei unabhängigen Abfüllern. So wie heute, wo er sehr gut bewertet wird

Und wieder gibt es heute eine einzelne Verkostung bei Serge Valentin, der sich auf einem Segeltörn befindet – diesmal ist es ein Braeval aus der Speyside. Diese Destillerie findet man vor allem in Blends, die Single Malts aus ihr fast ausschließlich bei unabhängigen Bottlern (so wie heute auch). Originalabfüllungen aus der Brennerei gibt es genau sechs, das wars.

Der Braeval von Gleann Mor wird heute in der Verkostung sehr gut bewertet, und bei uns wieder in einer Rumpftabelle präsentiert:

AbfüllungPunkte

Braeval 16 yo 2009/2025 (62%, Gleann Mor, Rare Find, cask #9504, 195 bottles)86
