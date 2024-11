Scapa reborn – Master Distiller Michael Swanney im exklusiven Videointerview

Eine der großen Überraschungen in der Whiskywelt war zweifelsohne die neue Core Range von Scapa auf den Orkneys. Nicht nur konnte sie mit ihrem neuen und unverwechselbaren Design überzeugen, sondern auch und vor allem mit den Abfüllungen, die – schon beginnend mit dem Scapa 10yo – ausgezeichnete Qualität bieten, bis hinauf zum Scapa 16yo und 21yo.

Nach der doch wechselhaften Historie der Brennerei mit Höhen und Tiefen war der Relaunch ein bemerkenswert gelungenes Unterfangen. Kein Wunder, dass wir dazu den Master Distiller und Distillery Manager Michael Swanney dazu auf der InterWhisky in Wiesbaden befragen mussten. Und nachdem Michael auch für die Destillerien Allt-A-Bhainne und Braeval (beide so wie Scapa zu Pernod Ricard gehörig) verantwortlich ist, wollten wir natürlich auch wissen, was dort für die Zukunft geplant ist.

Unser etwas über drei Minuten langes Interview können Sie hier oder auf unserem Youtube-Kanal sehen, den zu abonnieren wir Sie herzlichst einladen.