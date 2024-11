Eine der traditionsreichsten Spirituosen-Messen im Ruhrgebiet ist die WHISKY ‘N‘ MORE. Im nächsten Jahr hat Sebastian Büssing das Szepter von Frank Gauert übernommen – und teilt uns jetzt mit, dass der Vorverkauf für die WHISKY ‘N‘ MORE 2025 (sie findet vom 13. bis 15. März in Hattingen statt) jetzt begonnen hat.

Was Sie bei der WHISKY ‘N‘ MORE 2025 erwartet und wie Sie ganz einfach an die Tickets kommen, können Sie hier nachlesen:

Vorverkauf für WHISKY ‘N‘ MORE gestartet:

Das Whiskyevent des Frühjahrs 2025 im LWL-Museum Henrichshütte Hattingen

Bochum, 26. November 2024 – Der Vorverkauf für die WHISKY ‘N‘ MORE 2025 hat offiziell begonnen. Die Genussmesse für das Ruhrgebiet kehrt am 14. und 15. März 2025 in die Veranstaltungshalle des LWL-Museums Henrichshütte in Hattingen zurück. Seit 2009 hat sich dieses Event als fester Termin für Whiskyfreunde etabliert und lockt wie jedes Jahr Whiskykenner, Neugierige und Genießer in das eindrucksvolle Industriedenkmal.

Zum ersten Mal steht die WHISKY ‘N‘ MORE unter der Leitung von Sebastian Büssing, der schon seit langem fest in der deutschen Whiskyszene verankert ist. Zusätzlich zu seiner Tätigkeit als Brand Ambassador für LOCH LOMOND, GLEN SCOTIA und die SAUERLÄNDER EDELBRENNEREI hat sich Büssing unter dem Label THE SPIRITS ALCHEMIST erfolgreich als unabhängiger Abfüller von Whisky und Spirituosen etabliert.

Bereits seit Jahren eng mit der WHISKY ‘N‘ MORE verbunden, hat der gebürtige Bochumer nun den Stab von Frank Gauert, dem langjährigen Organisator der Veranstaltung, übernommen und freut sich darauf, die angesehene Messe mit bewährten Konzepten, aber auch vielen neuen Ideen erfolgreich fortzuführen.

Und das erwartet Sie bei der WHISKY ‘N‘ MORE 2025:

einzigartige Vielfalt dank über 40 Händlern, Importeuren & Abfüllern (Stand 05.11.2024)

unzählige Abfüllungen renommierter Destillerien, Marken und Independent Bottler

spannende Tastings & Masterclasses

exklusive Messe-Specials & -Aktionen

Gelegenheit zum Austausch mit Gleichgesinnten & Experten der Branche

ein breites kulinarisches Angebot

Whisky-Liebhaber, -Entdecker und -Experten können sich jetzt online ihr Tagesticket aber auch die Tickets für spannende Tastings sichern, um am 14. und 15. März 2025 im faszinierenden Industriekultur-Ambiente der Henrichshütte in die vielfältige Welt des Whiskys einzutauchen:

Tickets erhalten Sie jetzt unter: www.eventbrite.de/e/whiskynmore-die-genussmesse-furs-ruhrgebiet-tickets-978225237017

Freitag, 14.03.2025 von 16:00 – 22:00 Uhr

Tagesticket 13 € Vorverkauf / 16 € Tageskasse

Samstag, 15.03.2025 von 12:00 – 20:00 Uhr

Tagesticket 15 € Vorverkauf / 18 € Tageskasse

Die Karten ermöglichen nicht nur den Zugang zur Messe, sondern beinhalten auch ein hochwertiges Nosing Glas, einen praktischen Glashalter sowie den Eintritt in das LWL-Museum selbst.

Der Zutritt zur Genussmesse WHISKY ‘N‘ MORE ist erst ab 18 Jahren gestattet.

Aktuelle Informationen finden Sie unter www.whiskynmore.de