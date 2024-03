Whisky ’n’ More 2024: Messe Bottling, Masterclasses und Hallenplan

Übermorgen, am Freitag den 15. März, beginnt in Hattingen die Whisky’n’More 2024, ein letztes Mal unter der Leitung von Frank Gauert. Ab 2025 wird Sebastian Büssing die Verantwortung für die Messeausrichtung und -gestaltung übernehmen.

Was Sie an diesem Wochenende bei der Whisky’n’More 2024 erwartet, finden Sie nachfolgend in der ausführlichen Information, die uns vom Veranstalter für Sie übermittelt wurde:

Messe Bottling, Masterclasses und Hallenplan der Whisky’n’More 2024

Islay blended Malt mit 47,7% und einer passend zur Lokation gestaltetet Verpackung.

Extra für die Messe in Hattingen kreiert, ist der Messewhisky fertig. Es handelt sich um Unikate eines Islay blended Malt mit 47,7%, bottled und handcrafted von Jack Wiebers, passend zur Lokation in einer Verpackung aus rostigem Stahl in streng limitierter Auflage von 100 Stück.



Der VK Preis liegt inklusive Umverpackung bei 99,00€

Und ohne Umverpackung bei 89,00€.

Masterclasses auf der Whisky’n’More 2024

Folgende Tastings in den Tastinglounges des HENRICHS sind geplant:

Die Teilnehmerzahl ist limitiert (20 bzw. 30 Personen)!

Die Stars der Independent Szene referieren zu speziellen Workshops rund um das Thema “Whisk(e)y”.

Das Besondere an unseren Tastings ist, dass wir Thementastings in extra hergerichteten, verglasten und über der Messehalle schwebenden Räumen anbieten.

Freitag, 15. März 2024

17.00 Uhr: “-Neues bei Prineus”-Gerd Schmerschneider (Importeur und Mitinhaber Prineus GmbH)

Prineus präsentiert Thy Whisky

Der neue Star am dänischen Whiskyhimmel. Bei Thy wird von A-Z alles selbst gemacht: Getreide anbauen, Torfen, Mälzen, Maischen, Brennen, Lagern, Abfüllen. Ein wahrer „Single“. Und alles in Bio-Qualität!

mit Christoph Clausen, Thy County Manager Germany

1.Spelt Rye

2. Hawboen Nr. 23

3. Imperial Vintage 2029

4. Cask 474 – Distillery Edition

Gebühr: 35,00€

18.00 Uhr-“Neuer Stoff vom Whisky Druid”- Michel Reick

Angestellt werden aus der Best Dram Selection:

Deanston

Benriach

Ardmore

Staoisha

Gebühr: 35,00€

18.30 Uhr: „Vibrant Stills- Independent Craft Distilleries“-Dietmar Schulz (Alba Import)

1) The Hearach „Batch 9“

2) Tomatin, The Alba Trail, 15 Jahre, Single Cask

3) Wolfburn „Batch 177“ Small Batch Release

4) Kingsbarns „Bell Rock“ Limited Release

5) Hyde No.11 Peated Irish Single Malt

19.30 Uhr: “Managers Drams”-Lau Michelse (Whisky Racing)

Zusammen mit Jack Wibbers bildet der Schweizer Inhaber des Whisky Racing Teams das Team auf dem Messestand. Jack wird dabei u.a. mit dem diesjährigen Messewhisky an den Start gehen, Lau präsentiert aus seiner imposanten Sammlung fünf sogenannte Manager Drams, also seltene Top-Abfüllungen namhafter Destillerien.

Gebühr: 79,00€

Samstag, 16.3.2024

13.00 Uhr: “Von den Highlands bis Campbeltown “-Sebastian Büssing (Brand Ambassador Loch Lomond & Glen Scotia)

Immer auf der Suche nach Neuem ist Sebastian bei allen seinen Aromaexpeditionen nicht nur in punkto Whisky. Hierzulande hat er mit seinem profunden Wissen bei seinen vielen Tastings Loch Lomond und Glen Scotia Whiskys zu grösserer Beliebtheit verholfen.

Gebühr: 35,00€

13.30 Uhr: “Neues von der grünen Insel Vol. 5“-Mareike Spitzer (Inhaberin Irish Whiskey)

Mareike Spitzer ist seit Jahren “das Gesicht” der irischen Independent Whiskeys. Immer wieder schafft sie es, neue Marken auf dem deutschen Markt zu etablieren.

Gebühr: 35,00 €

14.30 Uhr: “Nostalgie Pur/Old & Rare Whisky”-Frank Gauert (Whisky´n´More)

Früher war alles besser … oder schmeckte zumindest besser (so eine alte Lebensweisheit). Stimmt das?

Gebühr: 79,00€

Verkostet werden folgende Single Cask Abfüllungen:

Lochside, 1967/2011, 41,1%

Glen Ord, 1990/2012, 53,8%

Macallan, 1993/2019, 56,4 %

Mortlach, 1997/2010, 57,0%

Imperial, 1998/2009, 54,5%

15.00 Uhr: “Made in Germany”-Michaela Habbel (Präsidentin des Verbands Deutscher Whiskybrenner)

German Line Up:

Fading Hill Single Malt Sauerländer Edelbrennerei Single Malt 2. St. Kilian Single Malt 16 States-Independent Bottlers (Hillock Abfüllung) Hillock Port Cask 6Y.

Gebühr : 35,00 €

16.00 Uhr: Neuer Stoff vom Whisky Druid”- Michel Reick (Inhaber Whisky Dungeon)

Nicht nur Insidern bekannt ist Whiskyambassador Michel Reick als Inhaber der Bar “Whisky Dungeon” und seinen klasse Abfüllungen unter dem Label ” Scotch Universe”

Angestellt werden aus der Best Dram Selection:

Deanston

Benriach

Ardmore

Benriach

Gebühr: 35,00 €

16.30 Uhr: “-Neues bei Prineus”-Gerd Schmerschneider (Importeur und Mitinhaber Prineus GmbH)

Prineus Highlights:

Indri Trini, The Three Wood, 46%vol.

Indri Dru, Cask Strength, 57,2%vol.

Fable Moon, Dailuaine PX-Fass-Finish,

Lindores Abbey Distillery, Thiron Virgin Oak Single Cask, 60,7%vol.

Gebühr: 35,00€

17.30 Uhr: „Vibrant Stills- Independent Craft Distilleries“-Dietmar Schulz (Alba Import)

Immer auf der Suche nach neuen unabhängigen Abfüllungen ist Dietmar Schulz. Über Geschichten und Erlebnisse dazu präsentiert der geborene Entertainer packend und leidenschaftlich.

Gebühr: 35,00€

18.00 Uhr: “New American Whisk(e)y”-Jason Stover (Whisky Jason)

Das es nicht nur Bourbon sondern mittlerweile spannende neue junge Abfüllungen jenseits des Atlantik gibt erklärt … Whisky Jason.

Gebühr: 30,00€

Und so sieht der Hallenplan mit der Standverteilung aus:

Standnummern Whisky´n´More 2024

1 Whisky´n´More/Cask alive! 1 Steeler Whiskyfass 2 Cafe´ Z 3 Whisky Square 4 Whisky Jason Bourbon 5 Brühler Whiskyhaus 6 St. Kilian Destillerie 7 Celtic Events/McNeill´s Choice 8 FFL Brands (Fr.) 8 Glück Auf Whisky (Sa.) 9 McWhisky (Sa.) 10 Whiskyhort 11 Scottish Malt Whisky Society 12 Whiskyland 13 O´Donnell Moonshine 14 Angels Share 15 Pittermann´s 16 Whisky Devil 17 Irish Whiskeys 18 FraBirleys Lekkör 19 Brennerei Habbel 20 Whisky & Holz 21 Rising Brands 22 Mackmyra 23 L&G Spirits 24 The Whisky Cask 25 Scotch Warehouse 26 Aromas Of Mexico 27 LiquorlandCoop. 28 Viviani Schokolade 29 The Caskhound 30 The Maltloving Lawyer 31 Alba Import 32 Brennerei Ehringhausen 33 Prineus/Thy 34 Piepnitz Craft Bier 34 Three Years One Day 36 Dest. Kammer Kirsch 37 Stonewood Brennerei 38 Sauerländer Edelbrennerei 39 The Historical Barber 41 Der süsse Regenbogen 41 Rare Records 42 Ruhrgebeatles Fanclub 43 Ferrand Deutschland 43 Meyerhof 44 Sierra Madre 45 Sierra Madre 2 46 Jumping Jack Prod. 47 Viehweg Spezialitäten



Info, Buchungsanfragen: info@whiskynmore.de oder 0172.2048087