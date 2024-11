Maker’s Mark – ein Rezept für Nachhaltigkeit (und eines für einen Cocktail)

Whiskyproduktion zählt nicht zu den umweltfreundlichsten Dingen der Welt. Man verbraucht dafür viel Energie, viel Wasser und Rohstoffe. Whiskyproduzenten legen daher aus eigenem Interesse Wert auf Nachhaltigkeit – aber nicht nur deshalb. Abgesehen von der positiven öffentlichen Wirkung darf man durchaus annehmen, dass sich auch in der Industrie die Beduetung von Umwelt- und Ressourcenschutz als gesamtgesellschaftliche Notwendigkeit etabliert hat.

Maker’s Mark, eine der Bourbon-Brennereien von Suntory Global Spirits (neben Jim Beam, dem Flaggschiff des Portfolios), möchte mit dieser Pressemitteilungen über die Bemühungen in Sachen Nachhaltigkeit erzählen. Und weil man immer noch und vor allem ein Genussmittel ist, reicht man uns auch einen schönen Cocktail mit Maker’s Mark dazu:

NACHHALTIGKEIT NEU DEFINIERT – WIE EIN IKONISCHER BOURBON DIE ZUKUNFT GESTALTET

Maker’s Mark steht nicht nur für herausragenden Bourbon, sondern auch für eine Philosophie, die Tradition und Verantwortung perfekt miteinander verbindet. Ob im Glas oder in der Natur – hier werden Genuss und Nachhaltigkeit eins. Mit seinem Engagement für regenerative Landwirtschaft und seine B-Corp™–Zertifizierung setzt Maker’s Mark auf die Zukunft. Denn für diesen Bourbon ist ein respektvoller Umgang mit der Natur genauso wichtig wie sein unverkennbarer Geschmack.

Nachhaltigkeit im Fokus

Was können wir für unsere Umwelt tun? Diese Frage hat Maker’s Mark dazu bewegt, nachhaltige Initiativen in verschiedenen Bereichen umzusetzen:

Mit einem Zero-Waste-Programm und Recyclingprojekten, die leere Flaschen in Sand für Wanderwege verwandeln, zeigt Maker’s Mark, wie Kreativität und Umweltbewusstsein zusammenkommen. Die Destillerie schöpft aus ihrer eigenen Quelle auf dem Kalksteinplateau Wasser, und durch den Einsatz von Solarenergie werden erneuerbare Energien geschaffen – ein ganzheitliches Konzept, das nicht nur nachhaltig ist, sondern auch den Bourbon-Genuss verbessert. Regenerative Landwirtschaft: Bis 2025 wird 100 % des Getreides für Maker’s Mark von zertifizierten regenerativen Farmen bezogen. Seit November 2023 besteht die Maische bereits zu 86 % aus nachhaltig angebautem Mais und Weizen – und das schmeckt man in jedem Tropfen.

Bis 2025 wird 100 % des Getreides für Maker’s Mark von zertifizierten regenerativen Farmen bezogen. Seit November 2023 besteht die Maische bereits zu 86 % aus nachhaltig angebautem Mais und Weizen – und das schmeckt man in jedem Tropfen. Wissenschaft und Genuss: In Kooperation mit der University of Kentucky erforscht Maker’s Mark über 500 Weißeichen-Varianten, um Fässer zu optimieren und den Bourbon noch weiter zu verfeinern. Auch der Anbau von über 30 Weizensorten auf eigenen Feldern der “Star Hill Farm” ist Teil dieses Engagements.

Der Ort macht den Geschmack

Das Kalksteinplateau, auf dem die Destillerie steht, ist das Herzstück des einzigartigen Geschmacks von Maker’s Mark. Hier sprudelt eine geschützte Quelle, deren Wasser dem Bourbon seine besondere Note verleiht. Auch das architektonische Highlight, der weltweit erste LEED®-zertifizierte Whiskykeller, steht für das nachhaltige Engagement der Marke. Auf der Star Hill Farm summen zudem rund 50 Bienenstöcke, die jährlich über 600 kg Honig liefern – eine köstliche Ergänzung für Cocktails, die direkt vor Ort serviert werden.

Ein Bourbon mit Persönlichkeit

Hinter dem amerikanischen Bourbon verbergen sich jedoch nicht nur interessante Fakten, sondern er steht auch für seinen einzigartigen milden und weichen Geschmack. Mit Maker’s Mark können Drink-Momente intensiv ausgekostet werden – ob beim Essen, einem guten Drink, inspirierender Kunst, Musik oder in der Natur. Der Bourbon ist weder bitter noch scharf und wird aus weichem, rotem. Winterweizen hergestellt, um einen einzigartigen, vollmundigen Bourbon zu kreieren. Das ikonische Design – von Margie Samuels entwickelt – ist ebenso besonders: Jede Flasche wird heute noch per Hand in das charakteristische rote Wachs getaucht. Dieser handwerkliche und charmante Touch macht Maker’s Mark zu einem einzigartigen Erlebnis, das Tradition und Moderne verbindet.

Cocktail: Rosemary Maple Sour

5 cl Maker’s Mark Bourbon

3 cl Teil frischer Zitronensaft

2 cl Teil Ahornsirup (oder nach Geschmack)

1 Zweig frischer Rosmarin

Frischer Rosmarinzweig und Zitronenscheibe zum Garnieren

Zubereitung:



SCHRITT 1:

Einen Rosmarinzweig leicht andrücken und in einen Shaker geben.

SCHRITT 2:

Maker’s Mark, Zitronensaft und Ahornsirup hinzufügen, mit Eis shaken.

SCHRITT 3:

In ein Glas mit frischem Eis abseihen.

SCHRITT 4:

Mit einer Zitronenscheibe und einem Rosmarinzweig garnieren und genießen. Zu kaufen gibt es Maker’s Mark bei amazon.de, whisky.de oder im Getränkehandel.

Maker’s Mark zeigt: Anspruchsvoller Genuss und Verantwortung ergänzen sich perfekt – jedes Glas Bourbon erzählt von der Leidenschaft der Destillateure und einem tiefen Respekt für die Natur. Cheers!