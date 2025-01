Whisky im Bild: Whisky’n’More 2025 – der Hallenplan

Vor kurzem hat Sebastian Büssing, der Organisator der Whisky’n’More 2025, die am 14. und 15. März im LWL-Industriemuseum in Hattingen über die Bühne gehen wird, den Hallenplan der Messe in den sozialen Medien veröffentlicht. Und wir bringen ihn hier für Sie, damit Sie schon heute wissen, welchen Destillerien, Händler und Importeure Sie mit ihren Whiskys dort begegnen können. Viel Spaß beim Stöbern!

Mehr zu dieser Messe und anderen kommenden Veranstaltugen können Sie auch unserem Eventkalender entnehmen.